Die geplante 380 kV-Ostküstenleitung, die quer durch Henstedt-Ulzburg führen soll, sorgt weiter für Gesprächsstoff – und weiter für Widerstand. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet, der mit der Planung der Trasse beauftragt ist, hat am Freitag angekündigt, dass „Hinweisen aus der Bevölkerung Rechnung getragen wird“. Es geht um das Erdkabel, dass quer unter den Pinnau-Wiesen im Ortsteil Ulzburg durchgeführt werden soll. Es soll, so Tennet, ein neues und umwelt- sowie flächenschonenderes Bohrverfahren verwendet werden, um die Stromleitungen in die Erde zu legen.

„Durch die neue Technologie werden in einem Teilabschnitt der insgesamt 4,1 Kilometer langen Erdkabel-Trasse nur noch zwei statt zwölf Bohrungen durchgeführt, Grundwasser und Quelltöpfe der Pinnau werden noch besser geschont und der Flächenbedarf wird um 70 Prozent reduziert“, teilt Unternehmenssprecher Peter Hilffert mit. Bei der Genehmigungsbehörde wird dieses neue Verfahren für die Erdkabelunterquerung in Henstedt-Ulzburg beantragt. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. Es soll im zweiten Quartal dieses Jahres beendet sein.

Stephan Holowaty, FDP-Landtagsabgeordneter und in Henstedt-Ulzburg Vorsitzender des Planungsausschusses, kann über die Ankündigung von Tennet nur müde lächeln. „Für uns ist das keine Veränderung. Die Ostküstenleitung muss an die geplante Trasse der Autobahn 20“, sagt Holowaty und kündigt weiteren, nicht nachlassenden Widerstand gegen die derzeitige Trasse an. Man werde, so wie vor Jahren bereits angekündigt, den Klageweg beschreiten. Henstedt-Ulzburg sieht in der Angelegenheit den Nachbarn Kisdorf an seiner Seite. Auch dort soll ein Erdkabel im Bereich Kisdorferwohld gelegt werden.

Henstedt-Ulzburg fühlt sich von Tennet nicht ernst genommen

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt hat die Ankündigung von Tennet zur Kenntnis genommen. „Wir werden diese nun eingehend prüfen, mit unseren politischen Gremien beraten und gemeinsam das weitere Vorgehen festlegen“, erklärt die Verwaltungschefin auf Nachfrage von KN-Online. Der Liberale Holowaty ist da deutlicher. „Ich bin absolut sicher, dass alle Fraktionen meiner Meinung sind.“ Er und seine politischen Mitstreiter in Henstedt-Ulzburg fühlen sich und ihre Bedenken von Tennet nicht ernst genommen. „Wir erwarten eine strategische Neuaufstellung, das habe ich vorgestern (Mittwoch, Anm. KN-Online) in einem Gespräch mit Tennet deutlich gemacht.“

Der Widerstand der Fraktionen in Henstedt-Ulzburg gegen die 380 kV-Trasse durch den Ort ist ungebrochen. Quelle: Nicole Scholmann

Tennet war auf Holowaty zugekommen, um den FDP-Landtagsabgeordnete über das neue Verfahren zu informieren. „Dass ich auch Vorsitzender des Planungsausschusses in Henstedt-Ulzburg bin, wussten die Tennet-Mitarbeiter gar nicht“, meint Holowaty. Das zeige, wie wenig das Unternehmen die Kommune auf dem Schirm habe. „Ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Argumente gehört werden.“ Die Planung der Ostküstenleitung sei nicht auf Konsens, sondern auf Konfrontation aus.

Was kündigt Tennet an? Bisher sollte für die Bauarbeiten das Horizontalspülbohrverfahren zum Einsatz kommen. Bei dem, erklärt Tennet, werden zwölf Bohrungen nebeneinander eingebracht. „Unter der Usedomer Straße, dem Penny-Parkplatz und der Hamburger Straße war ein erster Bohr-Abschnitt geplant. Östlich der Hamburger Straße war als Zwischenabschnitt eine Verlegung im offenen Kabelgraben und eine entsprechende Baufläche vorgesehen“, erläutert Tennet-Sprecher Hilffert. Von dort sollte ein weiterer Bohr-Abschnitt unter den Pinnauwiesen durchgeführt werden.

Findlinge auf der Erdkabeltrasse werden unterirdisch zerstört

Mit dem neuen Verfahren werden die Erdkabel mit einem sogenannten „Rohrvortrieb“ in einem „Düker“ verlegt werden – die Bohrung kann in einem Rutsch auf 965 Meter vorgenommen werden. Hilffert erklärt, dass zunächst über eine Startgrube das Bohrgerät auf die Verlegetiefe abgelassen wird. „Das Bohrschild schneidet sich durch den Boden, hinter der Bohrmaschine werden Rohrelemente nacheinander angehängt - und das Rohr wird stetig weiter vorangetrieben“, sagt Hilffert. Eventuelle Findlinge im Erdreich werden durch den Schild zerstört – oder mittels Spezialwerkzeug direkt in der Röhre zerkleinert und abgetragen. „Das Ergebnis sind am Ende zwei Röhren, Düker genannt, mit einer Länge von knapp einem Kilometer und einem Außendurchmesser von je etwa 2,5 Metern. Jeder Kabeldüker trägt künftig einen Stromkreis der 380-kV-Ostküstenleitung mit sechs Kabeln sowie zwei Reservekabeln.“

Grundwasser der Pinnau wird nicht beeinträchtigt

Die Röhren werden im Anschluss an das Verfahren verfüllt und sind nicht begehbar, heißt es von Tennet. Auch der Eingriff in Natur und Umwelt verringere sich nochmals. Das alternative Verfahren sei noch besser für die eiszeitliche Böden mit Findlingsvorkommen geeignet. „Tennet reagiert mit der Wahl des Düker-Rohrvortriebs also auch auf die Findlings-Hinweise aus dem Bürger-Dialog“, beteuert Hilffert. Gleichzeitig beeinträchtige das Verfahren nicht das Grundwasser und die Quelltöpfe der Pinnau. Die CDU- und die BFB-Fraktion in Henstedt-Ulzburg hatten in einer umfangreichen Ausarbeitung unter anderem einen Geologen zu Wort kommen lassen.

Die Henstedt-Ulzburger verlangen nach wie vor, dass die Trasse der Ostküstenleitung komplett aus der Gemeinde genommen wird. Das neue Verfahren, so Stephan Holowaty, sei keine große Veränderung. Nicht berücksichtig werde die Frage, wo ein neues Umspannwerk hinkomme, und was mit dem Wald geschehe, über den die Trasse laufen werde. „Vom Grundsatz her brauchen wir die Leitung, keine Frage“, betont Holowaty. Aber über den Verlauf müsse noch dringend geredet werden.