Bad Segeberg

„Otto fand ich schon immer gut“, strahlte Hannelore Lederer aus Bad Segeberg, die mit einem ganzen Clan von neun Freunden aus Nehms und Eutin in den CinePlanet5 nach Segeberg gekommen war, um den neuen Otto-Film „Catweazle“ zu sehen. „Wir sind ja mit ihm aufgewachsen, da wollen wir ihn auch mal live sehen“, ergänzt ein Begleiter.

Den gleichen Gedanken hatten etwa 200 andere Besucher, wie Kino-Chef Frank Häfner stolz berichtete. Zunächst hatte man geplant, den Film nur in zwei Sälen zu zeigen, doch da der erste schon nach drei Stunden völlig ausverkauft und der zweite Saal nur wenig später auch rappelvoll war, hatte er auch den bislang geschlossenen Saal 4 mit dazugenommen. In Nicht-Corona-Zeiten hätten in den drei Sälen 430 Menschen sitzen dürfen, derzeit ist es weniger als die Hälfte.

Film startet zeitversetzt

So startete der Film am Sonntag um eine Viertelstunde zeitversetzt in den Sälen; einerseits, um die Schlangen vor den Kassen und Registrierstationen nicht zu dicht werden zu lassen, andererseits aber auch, um Otto Waalkes die Chance zu geben, sich nach Filmende selbst bei den Segebergern vorstellen zu können und auch ein paar Fragen zu beantworten.

Jasper (9) aus Hartenholm konnte sich einen Ottifanten auf das Shirt zeichnen lassen. Quelle: Klaus J. Harm

Der geplante Kinostart des „Catweazle“-Films war eigentlich schon für Weihnachten 2020 vorgesehen, doch auch hier verhinderte die Pandemie manches. „Der Dreh war eine Herausforderung, mitten im ersten Lockdown mit komplizierten Hygieneregeln“, schilderte der Komiker. „Wir lebten in einer Blase, wurden laufend getestet, aber keiner war positiv.“

„Ich wüsste schon gern, ob der Film dem Publikum genauso gut gefällt wie mir“, begründet er seine zweite Vorstellungstour. Am 1. Juli nämlich hatte es die Premierentour gegeben, nur in vier Großstädten, berichtet Kinochef Häfner. Nun aber wollte Otto die Reaktion bei seinen Freunden im Norden erfahren und bei der Auswahl von drei Kinos hier war Bad Segeberg dabei.

Magier aus dem Mittelalter

Der Inhalt des Filmes ist schnell erzählt: Catweazle ist ein Magier aus dem Mittelalter – Ältere erinnern sich noch gern an die Kult-Fernsehserie aus den 70-er Jahren –, der aus Versehen ins Heute gerät. „Catweazle steht der heutigen Welt genauso ratlos und staunend gegenüber, wie ich manchmal“, erzählte Otto. So entstehen dann aus den Reibungen zweier völlig unterschiedlicher Welten zwangsläufig komische Situationen.

Neben Otto spielen auch noch bekannte Schauspieler mit, wie Katja Riemann, Henning Baum und als kleiner Partner für Catweazle Julius Weckauf, der seinen erfolgreichen Filmstart bei „Der Junge muss an die frische Luft“ hatte. Die müssen jedenfalls den Zauberstab „Anawanduhr“ zurückerobern, den eine hartherzige Unternehmerin für viel Geld versteigern will. Das gelingt in einem furiosen Finale und Catweazle kann so ins Jahr 1000 zurückkehren und dort das größte Wunder der Welt, eine Taschenlampe, vorführen.

Kostproben aus alten Nummern

Nach dem Film kam dann für die Besucher das Highlight: Otto mit Flügelmütze und umgehängter Gitarre. „Ich komm grad aus Rendsburg, aber hier sind die Menschen netter“, flachste er. Bevor die Fragerunde eröffnet wurde, erzählte er noch einiges aus dem Werdegang des Films und gab auch aus dem Stegreif Kostproben seiner früheren Werke.

Otto Waalkes unterhielt das Publikum gleich in mehreren Sälen.. Quelle: Klaus J. Harm

Auch konnte er sich erinnern, dass er schon 1971 in Segeberg aufgetreten war; allerdings dachte er, es wäre in der „Mensa“ gewesen und nicht in der „Mühle“, wie sich einige Zeitzeugen erinnern konnten. Ob es schon neue Pläne gebe, wollte ein Zuschauer wissen. „Ich plane schon eine Fortsetzung unter dem Titel: Die Rache der Kuhwalda“, war die Antwort. Außerdem soll es noch zu Weihnachten eine neue Show „Otto Fröhliche“ geben.

Doch für manche viel zu schnell war die Fragezeit zu Ende, schließlich wollten auch die Gäste in den anderen Sälen Otto befragen. Nur Jasper (9) aus Hartenholm gelang es noch, sich vom Künstler einen der berühmten Ottifanten auf das Sweatshirt zeichnen zu lassen.