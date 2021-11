Die Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg schaut mit Sorge auf die täglich steigende Anzahl an Menschen, die an Corona erkranken. Die Situation sei zurzeit „gut beherrschbar“. In Henstedt-Ulzburg liegt zwar kein Mensch auf der Intensiv-Isolierstation, aber mehrere Personen werden stationär behandelt.