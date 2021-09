Stehende Autos sind Platzfresser in vielen Städten. Besonders in der Kurhausstraße in Bad Segeberg haben Fußgänger und Radfahrer wenig Raum. Am 17. September zum „Parking Day“ soll sich das ändern. Dann werden die Parkplätze zu Freizeitzonen mit Kickertisch, Sofaecke – und striktem Auto-Halteverbot.