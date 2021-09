Bad Segeberg

So manche Autofahrende staunten über den ungewöhnlichen Anblick in der Kurhausstraße am Freitag in Bad Segeberg. In den Parkplatzbuchten am Anfang der Hauptverkehrsstraße hatten Menschen Sitzecken aufgebaut und Aktionsflächen. Sogar ein Boot „parkte“ am Straßenrand. Grund war der erste „Parking Day“ in Bad Segeberg. Mit dem Aktionstag soll auf den Flächenverbrauch durch Stellplätze in Innenstädten hingewiesen werden.

Parkplätze kreativ umgestaltet

„Ich finde das lustig“, sagt Ulf Peters. „Die Leute in den Autos winken und lachen.“ Peters, der sich auch jedes Jahr um die Umgestaltung in der Fußgängerzone kümmert, hat mit Tochter Jana und Robin Hamann eine der Parkplätze an der Kurhausstraße umgestaltet. Die Fläche ist mit Rollrasen ausgelegt, Holzmöbel stehen bereit, die Kohle im Grill glüht Punkt 15 Uhr.

Grillen an der Kurhausstraße. Ulf Peters, Tochter Jana und Robin Hamann haben eine Sitzecke gestaltet und bieten Würstchen an. Quelle: Nadine Materne

Peters sitzt an einem der Tische und arbeitet an neuen Dekoelementen für den Laden in der Fußgängerzone, während an anderer Stelle noch aufgebaut wird. Eine bessere Verbindung der Kurhausstraße an die Innenstadt ist sein Anliegen.

Der Start des Parking Days ist etwas schleppend, die Organisatoren sind weitgehend unter sich, manche Gruppen brauchen länger, bis ihre Aktionsfläche fertig aufgebaut ist. Doch mit der Zeit füllt sich der Gehweg mit Menschen.

Kickertisch und Straßencafé an der Kurhausstraße

Jubel ist zu hören. Am Kickertisch des Jugendcafés am Eingang zur Straße ist die Kugel im Tor gelandet. Pia Musch, Karl Löbe, Forde Simowitsch, Calista Willhoeft und Ludwig Wagemann stehen um den Tisch herum und spielen, während der Verkehr vorbeirauscht. „Die Kurhausstraße ist nur so eine Durchgangsstraße bisher, das könnte einladender sein“, findet Ludwig Wagemann. Weniger Autos, mehr Platz für Menschen, das fänden er und seine Freunde.

Nebenan haben Schüler des Städtischen Gymnasiums ein kleines Straßencafé aufgebaut, es gibt jede Menge leckeren Kuchen. Die Sitzplätze an der Straße bleiben die meiste Zeit unbesetzt. „Vielleicht, weil die Aktion noch so neu ist“, vermutet Aya (17), eine der Schülerinnen. Aber die Sammlung für den Abiball im kommenden Jahr läuft gut. Im Glas häufen sich die Zehner-Scheine.

Jugendliche wünschen sich Aufenthaltsflächen

Was fehlt den Jugendlichen in der Kurhausstraße? „Man sieht so selten junge Leute hier“, findet Deike (17). Es gebe bisher keinen Grund sich hier aufzuhalten. Wenn es hier mehr Aufenthaltsflächen gäbe, könnte sich das ändern, glauben sie. „Wenn es ein Treffpunkt wird.“

Beim Kuchenbuffet sammeln Schülerinnen des Städtischen Gymnasiums Geld für den nächsten Abiball. Quelle: Nadine Materne

So lebhaft wie an diesem Tag war es schon lange nicht mehr in der Kurhausstraße – und das liegt wohl nicht allein an der Pandemielage. Eine kleine Bühne ist aufgebaut zwischen den Parkbuchten, die Band „Delta Connæction“ sorgt für Unterhaltung. Auf der gegenüberliegenden Seite hat die Initiative „Segeberg bleibt bunt“ ein Schiff aufgestellt mit Infomaterial, auch hier gibt es Sitzgelegenheiten.

Dem Verkehr lauschen im Liegestuhl

Die Umweltorganisation „BUND“ aus Bad Segeberg informiert über Insekten und lädt zum Ausruhen im Liegestuhl ein. „Dann kann man mal dem Verkehr lauschen und hören wie laut das hier ist“, erklären Uschi Hermes und Heike Sütterlin. Sie würden eine Einbahnstraße aus der Kurhausstraße machen, um den Verkehr zu verringern. „Dann können die Räder auf die Straße und es gäbe mehr Platz für Fußgänger und die Geschäfte.“

Neben ihnen bietet Bernd Sonnenberg einen Fahrradcheck an, pumpt zum Beispiel Reifen auf. Mit seiner alten Pumpe kann er nicht jedem helfen, aber darum geht es nicht. Auch er hat eine Idee für die Kurhausstraße: Tempo 20. „Dann wären Autos und Radfahrer etwa gleich schnell und könnten die Straße gleichberechtigt nutzen“, meint er. Das wäre eine günstige und schnelle Möglichkeit, etwas zu ändern.

Viele Wünsche für die Kurhausstraße

An einem Wunschbaum können Besucher an diesem Tag aufschreiben, was sie sich für die Kurhausstraße wünschen: Shared Space steht auf einer der Karten oder „weniger Versiegelung“, eine Fahrradstraße taucht mehrfach auf, auch die Einbahnstraße. Auch eine autofreie Kurhausstraße ist unter den Wünschen.

Parking Day in der Kurhausstraße Bad Segeberg. Wünsche für die Kurhausstraße hängen am Wunschbaum. Quelle: Nadine Materne

„Ich wäre schon froh, wenn die Autos nicht so dominant wären“, sagt Jagrata Drews. Sie läuft mit einem kleinen Bauchladen hin und her, und bietet unter anderem Zahnputzpulver und Waschmittel in plastikfreier Verpackung an. Tempo 30 wünscht sich Michael Winsel. Er wohne an der Kurhausstraße. Es gebe viel zu viel Verkehr und es sei laut.

Die Ideen werden am Ende des Tages gesammelt, zusammengefasst und sollen der Stadtvertretung übergeben werden zur weiteren Verwendung. Die Stadt will ein Konzept entwickeln, wie die Kurhausstraße umgestaltet wird, um allen Menschen gerechter zu werden.