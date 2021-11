Bad Segeberg

Der Betrag ist in der Tat überschaubar: Mit Einnahmeverlusten von gut 1700 Euro rechnen die Parteien, wenn die beiden Bad Segeberger Stadtbuslinien 7751 und 7752 an den kommenden vier Adventssamstagen wie geplant kostenlos fahren. Dennoch bedarf es dafür zuvor einer speziellen Ausgleichsvereinbarung mit dem Kreis Segeberg, der den lokalen Verkehr in der Kalkbergstadt bereits 2019 als Träger von der Kommune übernommen hat. Die Summe ist ein Erfahrungswert aus der Vergangenheit, als die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern dieses Angebot schon einmal gemacht hatte.

Entscheidung fällt in der Stadtvertretung

Die Entscheidung, die in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung am kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses fallen soll, gilt als Selbstgänger. Schließlich handelt es sich um einen der höchst seltenen gemeinsamen Anträge von CDU, SPD, Wählergemeinschaft BBS, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP. Die Federführung hat die Grünen-Fraktionsvorsitzende Annelie Eick übernommen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, Kontakt mit dem Kreis aufzunehmen und die Übernahme des Einnahmeausfalls zuzusichern.

Lesen Sie auch Was sich im Kreis Segeberg beim Busverkehr 2022 alles ändert

„Für den Einzelhandel ist die Vorweihnachtszeit die umsatzstärkste Saison“, heißt es in dem Parteienpapier. Um die Gewerbetreibenden in der Innenstadt zu stärken und die Leute zu ermutigen, dort einzukaufen – und nicht in großen Shopping-Centern oder im Internet –, sollen an diesen Tagen alle Touren ohne Fahrschein möglich sein. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der monatelangen Einschränkungen sei der Einzelhandel auf ein gutes Weihnachtsgeschäft ganz besonders angewiesen.

Angebot auch in den kommenden Jahren geplant

Ein solches Angebot, das nach Auffassung der Kommunalpolitik auch in den kommenden Jahren geplant ist, weshalb ein entsprechender Ausgleichsbetrag gleich mit in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden soll, hätte noch weitere Vorteile. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger auf die Fahrt mit dem privaten Auto verzichten, ersparen sie sich auch die leidige Parkplatzsuche, wodurch gleichzeitig eine Verminderung der Belastung durch Kohlendioxid und Feinstaub im innerstädtischen Verkehr erreicht wird.“

Das Ganze stelle darüber hinaus eine weitere Werbemaßnahme für den Stadtbus dar und könnte auch zukünftig für eine höhere Fahrgastfrequenz sorgen, meinen die Parteien. Denn auch wenn die Stadt Bad Segeberg die drückenden finanziellen Sorgen los ist, seit der Kreis Segeberg die Regie – und damit auch das jährliche Defizit von über einer halben Million Euro – übernommen hat, liegt die vermehrte Nutzung des ÖPNV im ureigenen Interesse einer Kommune, in der die Belastung durch den Individualverkehr mit am höchsten im Kreis ist.

Kommt eine dritte Stadtbus-Linie?

Diskutiert wird in Bad Segeberg derzeit auch, in wieweit eine dritte Stadtbus-Linie zusätzlich zu beiden bestehenden Linien eingerichtet werden könnte, die dann auch das neue Bau- und Gewerbegebiet im Stadtteil Burgfelde bedient. Dort entstehen derzeit immer mehr Arbeitsplätze. Auch der letztlich verantwortliche Kreis Segeberg hat an einer Anbindung von Kaiser-Lothar-Allee und Birkenring ein ureigenes Interesse. Etliche seiner Dienststellen sind inzwischen dorthin umgezogen oder ziehen demnächst noch um.

Lesen Sie auch In Kaltenkirchen fährt der Stadtbus bald im 30-Minuten-Takt

Eine Änderung gibt es allerdings noch im Dezember beim Betreiber: Die Autokraft, die bereits bei der Einführung des Stadtbusses in Bad Segeberg im Jahr 2002 (damals gemeinsam mit der Firma Mietrach unter der Bezeichnung „SegebergBus“) federführend gewesen war, löst die Verkehrsbetriebe Rohde ab. Das Unternehmen, das den Stadtbus in Bad Segeberg seit 2012 verantwortet, hatte vom Kreis Segeberg nach einer europaweiten Ausschreibung zunächst den Zuschlag erhalten, musste nach einer juristischen Auseinandersetzung jedoch zugunsten der Autokraft zurückstecken. Zwischenzeitlich war auch noch die Nord-Ostsee-Bahn (NOB) für den innerstädtischen Verkehr in Bad Segeberg zuständig gewesen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit ihrer Initiative zum kostenlosen Fahren im Advent setzen die Parteien ein weiteres Zeichen, um den von Corona gebeutelten Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken. Zuletzt hatte die Stadtvertretung – allerdings erst nach längerem Streit und am Ende zudem nicht einvernehmlich – beschlossen, auf den zentrumsnahen Stellflächen das Parken die erste halbe Stunde lang kostenfrei zu lassen.