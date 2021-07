Karl-May-Darsteller und Patrick L. Schmitz bringt einen der besten Komödianten auf die Bühne im Indian Village am Kalkberg: Heinz Erhardt. Am 29. Juli und am 1. August präsentiert Schmitz Erhardts beste Witze und seine lustigsten Songs – in einer speziellen Karl-May-Edition.

Von Nadine Materne