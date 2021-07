Bad Bramstedt

Der Bad Bramstedter Bauunternehmer Fred Winter hatte schriftlich seine Pläne im Rathaus eingereicht, nach denen er an der Ecke Liethberg und Rosenstraße einen Gebäudekomplex errichten will. Während die beiden oberen Stockwerke für Wohnungen genutzt werden sollen, plant er unten einen Penny-Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern.

Der Discounter Penny gehört zur Rewe-Gruppe, die sich von dem Markt zusätzliche Kunden für ihren benachbarten Rewe-Markt erhofft. Außerdem könnte der Parkplatz von den Kunden beider Geschäfte genutzt werden. Winter möchte seine Pläne möglichst schnell realisieren. Doch daraus wird wohl nichts. Erst vor wenigen Wochen hatte der Planungsausschuss eine Veränderungssperre für das gesamte Quartier zwischen Landweg, Rosenstraße und Liethberg erlassen. Damit sollte sichergestellt werden, dass in dem Gebiet nichts verändert wird, bevor die Stadt einen Bebauungsplan aufgestellt hat.

Innenstadt soll kein Altenheim werden

Winter hatte nämlich zuvor geplant, im Landweg auf dem Grundstück des früheren Bekleidungsgeschäftes Seller und den Nachbargebäuden eine große Seniorenwohnanlage zu bauen, die der Planungsausschuss verhindern wollte. „Wir wollen aus unserer Innenstadt kein Altenheim machen“, sagte SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf.

Die neuen Pläne des Bauherren stoßen auf ein geteiltes Echo. Gilbert Sieckmann-Joucken (Grüne): „Einen weiteren Discounter lehnen wir ab.“ Allerdings wollen auch die Grünen die Innenstadt durch weiteren Einzelhandel stärken. Auch Merle Lauff (CDU) sieht „einen Penny-Markt dort nicht. Wohnbebauung mit einer Ladenfläche ist allerdings nicht schlecht.“

Jan-Uwe Schadendorf musste sich heftige Attacken von Beate Albert (FDP) anhören, weil er sich schon vor der Ausschusssitzung gegenüber der Segeberger Zeitung/KN-online für den Penny-Markt ausgesprochen hatte, auf dem alten Thomsen-Gelände am Achtern Dieck einen Discounter aber abgelehnt hatte. Schadendorf dazu: Anders als am Achtern Dieck gehe es hier um die Versorgung der Nordstadt, in der es keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. „Wir waren damals auch für einen Norma-Markt, als der an der Kieler Straße gebaut werden sollte.“ Die Pläne konnten nicht verwirklicht werden.

Unabhängiges Einzelhandelsgutachten erwünscht

Allerdings wollte auch Schadendorf nicht am Penny-Markt festhalten. Ein Bio-Supermarkt oder ein weiterer Drogeriemarkt seien auch wünschenswert. Schadendorf schlug vor, ein unabhängiges Einzelhandelsgutachten in Auftrag zu geben. „Alle bisherigen Gutachten wurden immer von den Investoren in Auftrag gegeben“, so Schadendorf.

Dafür sprach sich auch Bürgermeisterin Verena Jeske aus. Es sollte festgestellt werden, wie viele Lebensmittelgeschäfte die Stadt verkrafte, wann sich die vorhandenen anfangen, zu kannibalisieren. „Penny sehe ich auch kritisch“, so die Bürgermeisterin, aber ein Bio-Supermarkt würde gut in die Innenstadt passen. Sie bot Winter an, mithilfe der städtischen Wirtschaftsförderung nach Interessenten zu suchen.

Der Ausschuss war sich einig, keine vorgezogenen Genehmigungen zu erteilen, sondern ein reguläres Bebauungsplan-Verfahren durchzuführen, obwohl Erich Dorow vom Bauamt auf „die ungewöhnlich lange Bearbeitungszeit“ verwies. Der Aufstellungsbeschluss liegt schon ein Jahr zurück, aber durch einen Krankheitsfall im Büro des beauftragten Stadtplaners wurde bisher nichts unternommen. Zur nächsten Sitzung im August soll nun ein Vorentwurf vorliegen. Dann wird auch entschieden, ob ein Einzelhandelsgutachten in Auftrag gegeben wird.