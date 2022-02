Per WhatsApp Frau aus Kaltenkirchen um 14.000 Euro erleichtert

Kaltenkirchen

Um die stolze Summe von 14.000 Euro wollten unbekannte Täter am Sonntag eine Kaltenkirchenerin „erleichtern“. Die Betrüger gaben sich nach Auskunft von Polizeisprecher Lars Brockmann als Tochter der 75-Jährigen aus. Die Kaltenkirchenerin erhielt am frühen Nachmittag eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp. Sie kannte die Nummer nicht. „Mama, ich habe mein Handy verloren und benutze jetzt mein altes Handy mit neuer Nummer!“, lautete die Nachricht. Im weiteren Verlauf des Chats bewegte die angebliche Tochter die Angeschriebene zu mehreren Sofortüberweisungen.

„Nach der dritten Überweisung im Verlauf des Nachmittags von ihrem Konto schöpfte die Seniorin Verdacht und bat ihre angebliche Tochter um Rückruf, der nicht erfolgte“, teilt Polizeisprecher Brockmann mit. Die Geschädigte wendete sich umgehend an ihre Bank, um die Überweisungen zu stoppen und erstattete Strafanzeige beim Polizeirevier Kaltenkirchen. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen. Ob die Frau das Geld zurück bekommen hat, stand am Montag noch nicht fest.

Polizei warnt vor Betrug mittels E-Mail, SMS oder Anruf

Die Polizei weist darauf hin, sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern umzugehen. „Erteilen Sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre finanzielle Situation, geben Sie weder persönliche Daten noch Kontoverbindungen preis und gehen Sie niemals auf finanzielle Forderungen per SMS, Mail oder Anruf ein“, appelliert Brockmann.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen könne schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Wenn es doch zu einer Überweisung komme, sollte man sich schnell an seine Bank oder Sparkasse wenden. Und Strafanzeige bei der Polizei erstatten.