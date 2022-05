Pferdestall in Bad Bramstedt brennt komplett nieder

Dichter Qualm lag am Montag in der Mittagszeit über einer Koppel in Bad Bramstedt. Dort brannte ein Pferdestall, das Holzgebäude war in Vollbrand geraten. Trotz des Einsatzes von drei Feuerwehren, die arg mit der Rauchentwicklung zu kämpfen hatten, war es nicht zu retten. Außerdem war zunächst die Lage vor Ort unklar.