Bad Segeberg

Um kurz nach halb acht Uhr klingelten in den Häusern entlang des Kühnewegs und Teilen des Habichtshorstes überall die Telefone. Aufgeregte Anwohner informierten sich gegenseitig über das, was sich gerade für alle vollkommen unerwartet direkt hinter ihren Grundstücksgrenzen abspielte. Eine Planierraupe und ein Radlader hatten damit begonnen, den gesamten Bewuchs auf einer Fläche zu beseitigen, die mit zum geplanten Neubaugebiet im Stadtteil Klein Niendorf gehört.

Einer der ersten, der sich am Mittwochmorgen vor Ort ein Bild von der Situation machte, war Stadtvertreter Dr. Henning Vollert von den Bad Segeberger Grünen, zugleich in der BUND-Ortsgruppe aktiv und immer engagiert, wenn es irgendwo um möglichen Umweltfrevel geht. Für ihn stand sofort fest: Die Firma, die dort im Auftrag arbeitete, hat gegen geltendes Recht verstoßen: „Dort standen unter anderem hohe Ginster-Büsche, die im April niemals hätten angetastet werden dürfen.“

Polizei Bad Segeberg verständigt

Er wundere sich sehr, so Vollert, dass der vor Ort selbst anwesende Chef eines Gartenbau-Betriebes das nicht wisse – oder es ignoriere. Der Grüne verständigte umgehend die Polizei, die auch wenig später mit einem Streifenwagen erschien. Der Beamte und seine Kollegin nahmen den Sachverhalt zu Protokoll und sprachen kurz mit allen Anwesenden.

Zunächst einmal müsse jetzt der rechtliche Rahmen geklärt werden, erklärte der Beamte. Dann werde sich auch ergeben, ob der Umwelttrupp der Direktion Bad Segeberg ermitteln und die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg tätig werden müsse. Die Arbeiten wurden jedenfalls einstweilen eingestellt. Man sei ohnehin fertig, kommentierte ein Mitarbeiter der Fachfirma.

Rund 900 Quadratmeter in Klein Niendorf planiert

Nach Einschätzung Vollerts sind dort rund 900 Quadratmeter planiert worden, man habe gleichsam eine Schneise durch die Vegetation gezogen. Die Ginster-Büsche hätten dort seit rund 45 Jahren gestanden und seien bis zu 2,30 Meter hoch gewesen, berichtete Kühneweg-Anwohnerin Ann-Christin Loi, die vor ein paar Monaten bereits den Bürgerprotest gegen die ursprünglich auf dem Gelände zwischen Kühneweg, Habichtshorst und Hamdorfer Weg geplante Bebauung maßgeblich mit organisiert hatte.

Das Areal sei dicht bewachsen gewesen, ergänzte eine schwer erzürnte Nachbarin. „Dort haben wir sogar schon Rehe beobachtet.“ Ihren Ärger habe sie dem kurz anwesenden Eigentümer auch ins Gesicht gesagt. Das habe den allerdings nicht groß beeindruckt. Er habe erzählt, dort solle jetzt eine Blühwiese angepflanzt werden.

Bereits vor zwei Jahren, so berichten es die Anliegerinnen, seien dort Wildkirschen weggenommen worden. Einen anschließenden Rechtsstreit habe der Investor jedoch gewonnen. Bei dem Gescholtenen handelt es sich wie schon lange bekannt um den Unternehmer Falko Mumme aus Klein Rönnau, dem der kleinste Teil der Gesamtfläche gehört. Er teilt sich das Baufeld mit der Bauland Schleswig-Holstein eG aus Bad Bramstedt, einer Tochter der Volks- und Raiffeisenbanken und klassischer Erschließungsträger, sowie der Firma Roth-Massivhaus.

Privateigentümer darf arbeiten

Als Privatmann dürfe der Investor auf seinem eigenen Grundstück grundsätzlich natürlich tun, was ihm beliebe, stellte Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen klar. Sollte es dabei allerdings zu Verstößen gegen das Umweltrecht kommen, sei das selbstverständlich nicht gutzuheißen. Das zu beurteilen, sei allerdings nicht Sache der Stadt, sondern der Polizei und des Kreises. Mumme selbst war für KN-online am Mittwoch nicht zu erreichen.

„Aktuell gibt es dort allerdings keinen gültigen Bebauungsplan und damit auch kein Baurecht“, stellte der Verwaltungschef klar. Die Projektentwicklung ruht, seit die Kommunalpolitik das ganze Verfahren vor einiger Zeit erst einmal auf Eis gelegt hat. Nachdem sich zunächst die Anwohner der betroffenen Straßen Gehör verschafft hatten, die unter anderem Bedenken gegen die künftige Verkehrsbelastung zu Protokoll gaben, schwenkten ehemalige Befürworter der Pläne – wie die CDU-Fraktion – am Ende um. Von den einst 180 Einheiten für gut 400 Menschen ist inzwischen keine Rede mehr.

Kommunalpolitik Bad Segeberg ist wieder am Zug

Das Ganze werde jetzt wieder in den kommunalpolitischen Gremien beraten, kündigte der Bürgermeister an. Vor einem in der Stadtvertretung erfolgten Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan, in dem dann unter anderem die nach wie vor umstrittene Anzahl künftiger Wohneinheiten thematisiert wird, könne die Stadtverwaltung die inzwischen zahlreich eingegangenen Eingaben aus der Bevölkerung auch nicht bearbeiten.

Dr. Henning Vollert hat bereits angekündigt, die aktuellen Vorgänge in der Stadtvertretung ebenfalls noch einmal besprechen zu wollen.