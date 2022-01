Großenaspe

Seit 2020 gibt es nur noch eine Ausbildung zum Pflegeberuf. Die Unterscheidung zwischen Alten- und Krankenpflege ist passé. Karoline Düringer, Leiterin der Seniorenresidenz Großenaspe, hat dadurch keine Probleme, ihre sechs Ausbildungsplätze zu belegen. Nun fehlen ihr aber die Anleitenden, denn durch die Pandemie haben die Altenpflegerinnen in der Einrichtung kaum Zeit für den Berufsnachwuchs.

Lea Hagen aus Großenaspe hatte im letzten Jahr in der Gemeinschaftsschule Boostedt ihren Realschulabschluss gemacht. Die junge Großenasperin fand schnell eine Lehrstelle in ihrem Wohnort, der ihr zusagte. „Schon mit 14 stand für mich fest, dass ich einen Beruf haben möchte, in dem ich Menschen helfen kann“, erzählt sie.

Residenz in Großenaspe verdoppelte Zahl der Ausbildungsplätze

Früher wäre sie in der Seniorenresidenz zur Altenpflegerin ausgebildet worden. Doch seit 2020 gibt es die Unterscheidung zwischen Altenpflege und Krankenpflege nicht mehr. „Die Ausbildung wurde generalisiert“, sagt Pflegedienstleiterin Dorothea Jedrzejzyk. Die Seniorenresidenz Großenaspe verdoppelte daraufhin die Zahl ihrer Ausbildungsplätze auf sechs. Und alle waren schnell vergeben. Heimleiterin Düringer ist überzeugt, dass die neue Ausbildungsform den Pflegeberuf bei den jungen Leuten erheblich attraktiver gemacht hat und damit dem Pflegenotstand entgegengewirkt wurde. „Lea hat dadurch viel mehr Möglichkeiten in ihrem Berufsleben.“ Die heute 17-Jährige könne später auch im Krankenhaus arbeiten, was früher nicht möglich war, so Karoline Düringer.

Omikron hat die Lage in dem Heim noch einmal verschärft

Die zügige Vergabe aller Ausbildungsplätze lässt darauf hoffen, dass es zukünftig genügend Fachkräfte in der Pflege geben wird. Doch der von Heimen häufig beklagte Fachkräftemangel ist damit in der Gegenwart nicht behoben. Und durch die augenblickliche Omikron-Welle hat er sich noch verschärft. Für die Altenpflegerinnen werde es immer schwieriger, sich um die Auszubildenden zu kümmern.

„Wir haben unsere Hygieneregeln noch einmal verschärft“, berichtet die Heimleiterin, die mit Schrecken an den Februar vor einem Jahr zurückdenkt. Damals wütete das Coronavirus auch in ihrem Heim, es gab sogar einen Todesfall.

Umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen in Großenasper Einrichtung

Jetzt ist eine Mitarbeiterin einen großen Teil des Tages nur damit beschäftigt, Besucher zu testen. Der Abstrich wird akribisch in Mund und Nase genommen, anschließend genau eine Viertelstunde gewartet. Außerdem muss das Besucherzimmer ständig desinfiziert werden, Besuche auf den Zimmern der Bewohner sind ohnehin nur noch in Ausnahmefällen zugelassen. Auch sonst muss ständig desinfiziert werden. All das koste viel Zeit.

Deshalb sucht die Heimleiterin dringend eine Praxisanleiterin für die Azubis. Das sind Pflegerinnen oder Pfleger mit einer Zusatzausbildung, von denen es aber nicht viele gibt. Auch die anderen Heime des Betreiberkonzerns Convivo hätten dieses Problem. Karoline Düringer sagt, Convivo würde sogar die Kosten für die einjährige Zusatzausbildung übernehmen. Doch auch dieses Angebot habe bisher nicht zum Erfolg geführt.