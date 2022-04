Amt Trave-Land

Mit jedem 10-Liter-Eimer Wasser, das in den Wardersee fließt, gelangt auch ein Milligramm Phosphor in das Gewässer. Ein Milligramm, das klingt nicht nach viel, aber es ist mehr als die doppelte Menge, die für den See ökologisch verträglich sein soll. Seit Jahren ist der Wardersee in einem schlechten ökologischen Zustand: Note 4, unbefriedigend, urteilt das Land – vor allem wegen der hohen Nährstoffeinträge. Deshalb sollen nun zahlreiche Kläranlagen, die im Umkreis des Wardersee liegen, mit einer Phosphatfällung nachgerüstet werden. Das könnte für einige Gemeinden richtig teuer werden.

Der Einzugsbereich des Wardersee umfasst mehr als 240 Quadratkilometer, über die Trave und zahlreiche Bachläufe gelangt Wasser in den See – und damit auch Nährstoffe wie Phosphor. „Die Nährstoffe sorgen für eine starke Algenentwicklung“, erklärt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Mikroskopisch kleine Schwebealgen trübten das Wasser, zu wenig Licht gelange auf den Seegrund, und das Wachstum von Unterwasserpflanzen werde gehemmt.

Unbefriedigend: Zu viel Phosphor im Wardersee

„Die Unterwasserpflanzen stellen aber einen wichtigen Lebensraum für wirbellose Tiere wie Schnecken, Käfer, Insektenlarven und für Fische dar“, so Schmidt weiter. „Zu hohe Nährstoffeinträge schaden somit dem gesamten Ökosystem See.“ Seit 2006 wird der Wardersee alle sechs Jahre untersucht, seither hat sich an dem Urteil „unbefriedigend“ nichts geändert.

„Der permanent hohe Phosphoreintrag in den See in Höhe von 0,1 mg Gesamt-Phosphor pro Liter Zulaufmenge führt über einen sehr, sehr langen Zeitraum zur Verlandung des Sees hin zu einem Niedermoor“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller über die Konsequenzen für den Wardersee. Für einen guten ökologischen Zustand müsste der Phosphor-Gehalt auf 0,035 bis 0,045 pro Liter Zulaufmenge gesenkt werden.

Kläranlagen, die in Zuläufer des Wardersee einleiten, sind für ein Viertel des Phosphoreintrags verantwortlich. Dies soll stark reduziert werden. Quelle: Nadine Materne

Die meisten Nährstoffe, knapp 65 Prozent, gelangen laut Kreis über „diffuse Flächeneinträge“ in den See, also über die Landwirtschaft. Außerdem 25 Prozent über Kläranlagen. Die Prognose für den See ist aus Sicht der Behörden nicht gut. In absehbarer Zeit werde sich der ökologische Zustand des Wardersee „nicht wesentlich positiv verändern“, teilt Sabrina Müller mit: „Selbst wenn die hiesige Landwirtschaft sich zu einer ökologischeren Landwirtschaft verändern sollte, würde es Jahrzehnte dauern, bis sich der ökologische Zustand verbessern würde.“

25 Prozent der Phosphoreinträge kommt aus Klärteichanlagen

Nun will das Land die stetigen Phosphoreinträge über die Kläranlagen rund um den Wardersee senken. 22 Klärteichanlagen liegen laut LLUR im Einzugsgebiet des Wardersee, davon 18 im Kreis Segeberg, vor allem im Amt Trave-Land. Möglichst alle sollen nun mit einer Phosphatfällung ausgestattet werden. Durch eine chemische Reaktion kann das Abwasser von Phosphor gereinigt werden, bevor es etwa in die Trave und den Wardersee abläuft.

Durch die Fällung soll das geklärte Wasser aus den betroffenen Klärteichen nur noch mit maximal 2 Milligramm Phosphor pro Liter belastet sein, im Jahresschnitt mit 1,5 Milligramm. Doch eine Nachrüstung ist teuer: Mit etwa 80.000 Euro pro Anlage rechnet die Verwaltung des Amts Trave-Land nach einer groben Schätzung – plus Ingenieurhonorar. Maximal 19.000 Euro Förderung pro Anlage sind möglich vom Land.

15 Kläranlagen, deren gereinigtes Abwasser in den Wardersee oder einen Zuläufer eingeleitet wird, befinden sich in Gemeinden und Ortsteilen des Amts Trave-Land: Eilsdorf, Garbek, Geschendorf, Glasau, Goldenbek, Gut Rohlstorf und Gut Wensin, Pronstorf, Schieren, Söhren, Steinbek, Strenglin, Strukdorf, Stubben-Ost, Wulfsfelde. Lediglich zwei Anlagen erfüllen bereits die Einleitevoraussetzungen, laut Martin Schmidt vom LLUR: Glasau und Pronstorf.

Gemeinden planen Phosphat-Fällung: 80.000 Euro pro Anlage

Die meisten Gemeinden haben bereits die Planung für eine P-Fällung in den betroffenen Anlagen in Auftrag gegeben, aber nicht alle. In Schieren etwa wurde die Maßnahme bereits abgelehnt, da die Phosphorwerte nur sehr selten überschritten würden und eine P-Fällung daher nicht wirtschaftlich sei, heißt es im Sitzungsprotokoll. Auch in Weede soll lediglich die Anlage in Steinbek nachgerüstet werden, aber nicht in Söhren. Dort, so hatte es Bürgermeister Bernd Sulimma im Gemeinderat erklärt, würden die Grenzwerte bereits eingehalten.

Der Wardersee mit einer Größe von knapp 3,5 Quadratkilometern und kaum elf Metern Wassertiefe gehört den Gütern Wensin, Rohlstorf und Pronstorf. Hans-Caspar Graf zu Rantzau vom Gut Pronstorf schätzt die Wasserqualität des Wardersee als gut ein, viel besser als noch vor Jahrzehnten. In seiner Kindheit sei der See viel häufiger voller Algen gewesen, erinnert sich Rantzau. Es gebe auch keine Badeverbote.