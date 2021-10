Tarbek

Die Energiewende gilt als eines der drängendsten Themen derzeit. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vorangetrieben werden. Im Kreis Segeberg werden derzeit mehrere Photovoltaik-Projekte auf der Freifläche geplant, etwa in Pronstorf, wo fast 90 Hektar mit Solarpaneelen bebaut werden sollen. Nun möchte ein Investor auch in Tarbek im großen Stil Photovoltaik-Anlagen aufstellen auf einer bisherigen Kiesabbaufläche.

Solarpark auf Kiesabbaufläche an der Autobahn geplant

Die Innovar Solar GmbH aus Meppen (Niedersachsen) möchte südlich von Bornhöved, auf Höhe der Autobahnabfahrt Trappenkamp knapp 80 Hektar einer bisherigen Kiesgrube mit Photovoltaikmodulen bebauen. Das geht aus einer Präsentation des Unternehmens zu dem Projekt hervor. Bis zu 80 Megawatt Stromleistung soll die Anlage einmal erbringen können, genug für etwa 24.000 Einfamilienhaushalte.

Nach eigenen Angaben, entwickelt das Unternehmen derzeit 59 Projekte in ganz Deutschland, unter anderem auch an der A7 bei Warder im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Beim Projekt auf dem Gemeindegebiet von Tarbek werden der Gemeinde bis zu 90 Prozent der Gewerbesteuern in Aussicht gestellt. Außerdem sollen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde in die Gemeindekasse fließen, das seien pro Jahr etwa 160.000 Euro, nennt das Unternehmen als Vorteil für die Projektbeteiligten. Die Anlage soll 30 Jahre laufen. Nach eigenen Vorstellungen will die Innovar Solar GmbH bereits in gut einem Jahr Baurecht schaffen.

Grundsatzentscheidung über Photovoltaik auf der Fläche

So schnell wird es wohl nicht gehen. „Wir sind ganz am Anfang“, sagt Tarbeks Bürgermeister Jörn Saggau zu den Plänen, die auch der Gemeinde bisher nur als Präsentation vorliegen. Am Dienstag, 19. Oktober, will die Gemeindevertretung zunächst grundsätzlich darüber beraten, ob sie überhaupt große Solaranlagen auf der Freifläche fördern möchte.

Das Areal, das die Innovar Solar GmbH auf Tarbeker Gebiet bebauen will, liegt zudem im Außenbereich. Solarenergie-Freiflächenanlagen seien jedoch bauplanungsrechtlich nicht privilegiert, schreibt Matthias Timm, Fachbereichsleiter für Bauen und Planen im Amt Bornhöved in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Für das Projekt müssten demnach Sondergebiete in einem Flächennutzungsplan ausgewiesen werden. Tarbek hat jedoch bisher keinen Flächennutzungsplan, dieser sei derzeit auch nicht geplant.

Eventuell könnte ein Solarpark auch über einen selbstständigen Bebauungsplan realisiert werden, dies müsse jedoch mit dem Kreis und der Landesplanung abgesprochen werden. „Wenn wir uns dafür entschließen, bin ich dafür, dass der Investor die Kosten übernehmen muss“, sagt Jörn Saggau.

Photovoltaik in einer Kiesgrube überhaupt möglich?

Vorher allerdings müssten zudem alternative Standorte für einen Solarpark geprüft werden im gesamten Gemeindegebiet. „Vielleicht stellt sich der gewünschte Standort gar nicht als geeignet heraus“, sagt Bürgermeister Saggau.

Unabhängig vom Ausgang der Grundsatzberatung in der Gemeindevertretung ist Saggau skeptisch, was den Standort angeht. „Wie mit Kiesabbauflächen nach dem Abbau verfahren wird, steht schon seit Jahren fest. Ich weiß nicht, ob man das so einfach über den Haufen werfen kann.“

Grundsätzlich sieht Saggau doch Chancen für die Gemeinde durch einen Solarpark in einem Kiesabbaugebiet. „Auf Ackerfläche sähe ich es kritischer“, sagt Saggau, selbst Landwirt. Der Bürgermeister rechnet aber schon auch mit Kritik aus der Einwohnerschaft.

Widerstand gegen Solarparks auf der Fläche

Unbegründet ist dies wohl nicht, wie die Planungen von Solarparks an anderen Stellen im Kreis zeigen. Ende September erst haben die Bürger in Geschendorf über ein deutlich kleineres Photovoltaik-Projekt entlang der Autobahn 20 abgestimmt und sich gegen die Planung ausgesprochen. Das Projekt liegt nun mindestens zwei Jahre auf Eis.

Widerstand gibt es zudem in Pronstorf gegen die Planung eines Solarparks auf fast 90 Hektar. Auch dort haben Kritiker einen Bürgerentscheid erwirkt. Abgestimmt werden soll am 5. Dezember.