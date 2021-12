Die geplante 87 Hektar große Photovoltaikanlage in Pronstorf entzweit weiter die Gemeinde, es gab sogar eine Rücktrittsforderung. Nach der knappen Ablehnung des Projekts in einem Bürgerentscheid halten die Investoren weiterhin am Projekt fest. Nun wird über einen Runden Tisch diskutiert.