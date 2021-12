Pronstorf

Mit Wunden lecken hielten sich die Verlierer des Bürgerentscheids vom Sonntag nicht lange auf. Sie wollen 2022 einen neuen Anlauf nehmen, um eine 87 Hektar große Anlage für Photovoltaik zwischen Pronstorf und Eilsdorf zu bauen.

Mit 299 zu 298 hatten die Pronstorfer beim Bürgerentscheid am Sonntag das 52-Millionen-Euro-Projekt abgelehnt. Es war auf Betreiben von Bürgern und unter anderem des SPD-Gemeindevertreters Peter Krug zustande gekommen.

Photovoltaik könnte erneut Gegenstand eines Bürgerentscheids werden

Ein Bürgerentscheid entfaltet zwar prinzipiell eine Wirkkraft für zwei Jahre. Die Gemeindevertretung darf so lange keine Bauleitplanung hierfür betreiben. Doch die Frist und die Sperre kann auch wieder gekippt werden.

Das wäre möglich durch einen weiteren Bürgerentscheid mit eventuell anderem Ergebnis, angestoßen durch ein Bürgerbegehren mit Unterschriftenliste, oder durch einen Beschluss der Gemeindevertretung – die in Pronstorf mehrheitlich hinter dem Bau der PV-Anlage steht.

Photovoltaik-Projektbetreiber sind optimistisch

Investor, Landbesitzer und CDU-Gemeindevertreter Hans-Caspar Graf zu Rantzau zeigte sich nach dem ersten Schrecken am Sonntag am Montag wieder optimistisch. „Es ist nichts verloren.“

Investor und Landbesitzer Hans-Caspar Graf zu Rantzau: "Es ist nichts verloren. Beim nächsten Mal kriegen wir das gewuppt."

„Wir werden vermutlich versuchen, von unserer Seite einen zweiten Bürgerentscheid zu initiieren.“ Denn am Sonntag hätten sich nur 42 Prozent beteiligt, also viele, vor allem junge Menschen, nicht.

„Außerdem arbeite die Zeit für ihn. „2022 werden Atomkraftwerke abgeschaltet.“ Es müsse also anderweitig günstig Strom erzeugt werden.

PV-Planer wollen vor allem bei jungen Menschen verstärkt werben

Er will noch mehr informieren, auch verstärkt auf junge Menschen zugehen. Das könne über soziale Medien erfolgen, auch bei Events und Informationsveranstaltungen – was während der Coronazeit allerdings schwer sei, weiß Graf zu Rantzau.

Deshalb würde die Initiative wohl erst Ende April, Anfang Mai starten können. Ein neuer Bürgerentscheid wäre im späten Frühjahr denkbar. „Ich bin optimistisch: Beim nächsten Mal kriegen wir das gewuppt.“

Bürgerentscheid sauber auszählen

Ähnlich denkt Gunther Störmer, Projektentwickler beim Co-Investor Enerparc AG aus Hamburg. Enerparc sei „grundsätzlich bereit, das Projekt ein weiteres Mal vorzuschlagen, wenn sich neue Mehrheiten hierfür abzeichnen sollten.“

Gunther Störmer, Projektentwickler bei Enerparc: "Wir stehen grundsätzlich bereit, das Projekt ein weiteres Mal vorzuschlagen."

Und auch die Niederlage vom Sonntag könne nach seiner Meinung nur vorübergehend sein. Weil das Ergebnis so knapp sei, „denken wir, dass eine abermalige Nachzählung zur Überprüfung sicherlich der Lage angemessen wäre.“

Amt sieht keine Hinweise auf Verfahrensfehler bei Bürgerentscheid zu Photovoltaik

Das Amt Trave-Land prüft derzeit die Wahlunterlagen auf Plausibilität, sagt Ordnungsamtsleiter Tim Andresen. „Ich sehe noch keine Anhaltspunkte für Verfahrensfehler.“ Nur bei Unstimmigkeiten müsste neu nachgezählt werden.

Das Ergebnis werde anschließend bekanntgemacht. Dann laufe eine Einspruchsfrist. Anschließend gehe die Sache in den Wahlprüfungsausschuss und in die Gemeindevertretung. Dann stehe das Ergebnis endgültig fest. So lange müssten die Projektbetreiber also erst einmal warten, bevor sie einen zweiten Anlauf nehmen könnten.

Bürgermeisterin Bettina Albert will Möglichkeit für zweiten Bürgerentscheid prüfen

Bürgermeisterin Bettina Albert (CDU), Befürwortern des Projekts, war traurig über das Ergebnis am Sonntag. Das Projekt hätte dem Klimaschutz und den Kassen der Gemeinde und Bürger genutzt. In der Gemeindevertretung will sie erst mal keinen zweiten Bürgerentscheid beantragen, zunächst die amtliche Bestätigung des Ergebnisses abwarten.

Bettina Albert, Bürgermeisterin von Pronstorf: "Zunächst möchte ich die finale amtliche Bestätigung des Ergebnisses vom Sonntag erhalten."

Generell schließt sie einen zweiten Bürgerentscheid aber nicht aus. „Ich werde mich über diese Möglichkeit informieren, aber ich denke, das können und sollten wir nicht kurzfristig ’nachschieben’, vorher sollte schon noch einmal ausreichend informiert werden.“

Kreis Segeberg bestätigt: Zweiter Bürgerentscheid möglich

Kreissprecherin Sabrina Müller bestätigt auf Anfrage: Nach der Gemeindeordnung sei der Bürgerentscheid grundsätzlich für zwei Jahre bindend. Es sei denn, ein weiterer Bürgerentscheid ändere ihn ab.

Kreissprecherin Sabrina Müller: "Der Bürgerentscheid ist grundsätzlich für zwei Jahre bindend, es sei denn, ein weiterer Bürgerentscheid ändert ihn ab."

Wörtlich heiße es: „Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Gemeindevertretung oder des zuständigen Ausschusses. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert werden.“

Initiator des PV-Bürgerentscheids überrascht vom Ausgang

Überrascht von der Niederlage der Projektbefürworter war auch Peter Krug gewesen, Mitinitiator des Bürgerentscheids und SPD-Gemeindevertreter. „Damit hätte ich nicht gerechnet, ich dachte, wir würden mit der Befragung scheitern.“

Seine Erklärung für die Ablehnung: „Die Vorgehensweise der Projektbetreiber war von Anfang an falsch. Graf zu Rantzau und Bürgermeisterin Bettina Albert wollten schnell Baurecht und die wirtschaftlichen Interessen von Graf zu Rantzau durchsetzen. Das Thema Klimaschutz war ein nachgeschobenes Argument. Das haben die Bürger mitbekommen.“

Bürgerentscheide zu PV-Anlagen haben Dörfer gespalten

In Pronstorf, wie auch nach der Ablehnung eines PV-Projekt in einem Bürgerentscheid zuvor in Geschendorf, „müssen wir jetzt den Bruch in den Dörfern beseitigen. Es herrscht derzeit keine gute Stimmung in beiden Gemeinden.“

Der Initiator des Bürgerentscheids und SPD-Gemeindevertreter Peter Krug: "Wir müssen wir jetzt den Bruch in den Dörfern beseitigen."

Besser sei es, die Bürger frühzeitig mitzunehmen, und PV-Anlagen nicht auf Äckern, sondern bereits belasteten Flächen und Hausdächern zu bauen. Vielleicht wäre es gut, wenn es ähnlich zu Windeignungsflächen-Katalog landes- oder bundesweit auch eine Planung für geeignete PV-Flächen gäbe.

Grünen-Vorstand befürwortet PV-Anlagen

Michael Rupp aus Pronstorf, zugleich Sprecher des Grünen-Ortsverbandes Trave-Land, bedauert sehr, dass eine der größten geplanten Freilandanlagen in Deutschland und ein wichtiges betriebswirtschaftliches Projekt für Graf zu Rantzau für die nächsten zwei Jahre brach liege und sich beide Seiten nicht hätten verständigen können.

Die Gemeindevertretung sollte noch einmal sehr gründlich, mit Experten und Bürgern, schauen, wo PV-Freilandanlagen in der Gemeinde gebaut werden könnten. „Zwei Prozent der Gemeindefläche kann dabei sicher ein gutes Ziel sein.“ Das würde in Pronstorf rund 72 Hektar entsprechen.