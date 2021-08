Pronstorf/Bad Segeberg

Das Bürgerbegehren gegen eine 87,9 Hektar große Photovoltaikanlage in Pronstorf hat die nächste Hürde genommen. Am Freitag haben Initiator Peter Krug sowie Alt-Bürgermeister und Mitstreiter Ronald Wiedekamp mehr als doppelt so viele Unterschriften eingereicht, die nötig wären für einen Bürgerentscheid. Der ursprünglich anvisierte Termin zur Bundestagswahl am 26. September aber ist nicht zu halten.

Mehr als 300 Unterschriften für einen Bürgerentscheid

138 gültige Unterschriften von Pronstorfer Bürgern, das entspricht zehn Prozent der Abstimmungsberechtigten, hätten die Initiatoren um Krug gebraucht, um einen Bürgerentscheid zu erreichen. „Wir haben 321“, sagt Krug am Freitag vor der Verwaltung des Amts Trave-Land in Bad Segeberg. Knapp drei Wochen lang seien er, die Mitinitiatoren Birgit und Michael Rocks sowie weitere Helfer von Tür zu Tür gegangen in der Gemeinde Pronstorf.

Viele Pronstorfer hätten von dem Projekt bereits gehört, einige aber auch nicht, berichtet Krug. Vor allem aber hätte er den Leuten erklären müssen, dass die Unterschrift noch kein Nein zur PV-Anlage bedeutet, sondern das Begehren erst einen Entscheid über die Anlage ermöglichen soll. Am Ende haben sich 321 Menschen aus der Gemeinde in die Listen eingetragen, um einen Bürgerentscheid zu erwirken.

Amt Trave-Land prüft jetzt die Unterschriften

„Die Unterschriften werden jetzt mit den Daten des Einwohnermeldeamts abgeglichen und geprüft“, erklärt Verwaltungsleiter Thomas Hartstock das weitere Vorgehen nach der Übergabe der Unterschriftenlisten. Das werde voraussichtlich in der kommenden Woche geschehen. Dann gehen die Unterschriften weiter an den Kreis zur Kommunalaufsicht, die prüft, ob die Quote erfüllt ist.

Da Krug und seine Mitstreiter in Pronstorf die Haushalte abgeklappert haben, um Unterschriften gegen das Solarstromprojekt zu sammeln, und sich deutlich mehr als 138 Bewohner dem Begehren angeschlossen haben, werden die Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid höchstwahrscheinlich erfüllt sein.

Mit dem Bürgerentscheid wollen die Initiatoren die am 10. Dezember 2020 gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung aufheben, mit denen der Flächennutzungsplan geändert und der zugehörige Bebauungsplan für das PV-Projekt von Landbesitzer Hans-Caspar Graf zu Rantzau und Investor Enerparc aufgestellt wurde. 52 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Die Anlage soll zwischen den Ortsteilen Pronstorf und Eilsdorf entstehen.

Für und Wider einer Freiflächen-Photovoltaikanlage

„Die Bürger sollen bei einem so immensen Projekt das Sagen haben“, erklärt Peter Krug, selbst Gemeinderatsmitglied für die SPD in Pronstorf. „Das ist alles, was ich will.“

Die Kritiker bemängeln zudem unter anderem einen „gewaltigen Flächenfraß“, die Verdrängung ökologisch wertvollen Grünlands und geringe Aussichten auf Gewerbesteuereinnahmen. Außerdem würden die Module der Photovoltaikanlage blenden. Im Falle eines für die Initiatoren erfolgreichen Bürgerentscheids würde das Solarstrom-Vorhaben mindestens zwei Jahre lang auf Eis liegen.

In Pronstorf ist eine 87,9 Hektar große Anlage für Photovoltaik geplant. (Symbolfoto) Quelle: Enerparc AG

Landbesitzer Hans-Caspar Graf zu Rantzau, ebenfalls Gemeindevertreter in Pronstorf (CDU), hat der Darstellung der Kritiker widersprochen. Die genutzten Ackerflächen seien nicht ökologisch wertvoll, durch die Pfähle der Module werde zudem keine Fläche versiegelt, sie sei noch immer nutzbar als Weideland. Solarstrom für 20.000 Haushalte soll die Anlage erzeugen und für jede erzeugte Kilowattstunde soll die Gemeinde 0,2 Cent erhalten. Das wären etwa 150.000 Euro im Jahr.

Bürgerentscheid nicht zur Bundestagswahl möglich

Diese angekündigten Einnahmen für die Gemeinde möchte Peter Krug gern in einem Vorvertrag mit den Investoren festschreiben lassen, bevor das Baurecht geschaffen wird. Für die kommende Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 19. August, hat er einen entsprechenden Antrag eingereicht. „Ich muss zweigleisig fahren für den Fall, dass der Bürgerentscheid nicht erfolgreich ist“, erklärt Krug das Vorgehen.

Wann der Bürgerentscheid über die riesige PV-Anlage stattfinden kann, steht noch nicht fest. Der ursprünglich von den Initiatoren geplante Termin zur Bundestagswahl Ende September aber ist nicht zu halten. „Das ist zu knapp für die gesetzlichen Fristen“, hat sich Krug von der Kommunalaufsicht erklären lassen. Unter anderem bekomme auch die Gemeinde noch Zeit für eine Stellungnahme.