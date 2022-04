Bad Segeberg

„Wir hoffen, dass Sie in dieser schlimmen Zeit des Krieges in der Ukraine auf andere Gedanken kommen und aus dieser Musik heute Kraft schöpfen können,“ sagte die 1. Vorsitzende Konzert-Rings Bad Segeberg, Daniela Schürmann-Kuchenbrandt, in ihrer kurzen Begrüßung im Bürgersaal des Rathauses. Bewirken sollte das Janka Simowitsch am Klavier.

Die in Rostock geborene Pianistin hatte bereits 2015 zusammen mit ihrem Bruder Jan das Konzert zum 60. Jubiläum des Vereins gestaltet. Jan Simowitsch war viele Jahre in Bad Segeberg als Kirchenmusiker und Komponist tätig gewesen.

Janka Simowitsch ist inzwischen verheiratet, lebt mit ihrer Familie in Regensburg und unterrichtet als Dozentin an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik. Sie absolvierte ein Studium an den Hochschulen für Musik und Theater in Rostock und Zürich bei renommierten Musikprofessoren und hatte Lehraufträge an den Hochschulen in Rostock und Leipzig.

Erst noch die kleine Tochter gestillt

Ihre jüngste, erst vier Monate alte Tochter Linda hatte sie nach Bad Segeberg mitgebracht und noch vor dem Konzert gestillt. Danach verschlief das Baby zufrieden in den Armen des Vaters das Konzert der Mutter.

„Ich bin froh, wieder ein Konzert geben zu können. Das ist etwas ganz Tolles für mich, ich kann sogar den Raum hören“, freute sich die Künstlerin. Bei den Noten des polnisch-französischen Komponisten Frédéric Chopin (1810-1849) spüre sie eine ganz besondere Dynamik.

Den Anfang machte das berühmte träumerische Nocturne op. 9.2 b-Moll, das sie gefühlvoll elegant und in sanglicher Natürlichkeit interpretierte. „Bei dieser Musik kann ich zu mir selbst finden“, sagt sie, „denn Chopin gibt mir viele Möglichkeiten“. Auch feurig-energische Kräfte setzte sie im anspruchsvollen b-Moll-Scherzo frei, bei dem viele Pianisten an ihre Grenzen stoßen.

Voller Körpereinsatz im Finale

In gestalterischer Intensität, mit vielen artistischen perlenden Läufen überzeugte Janka Simowitsch und bewies ihr virtuoses Können. Das innig-melancholische Largo der Sonate op.48 h-Moll faszinierte die Zuhörer mit lyrischen Klängen im Stil des Belcanto, und im Finale unterstrich die Pianistin mit dem Einsatz ihres ganzen Körpers das farbenprächtige Kolorit und die Leidenschaft in der Musik Chopins.

„Sie spielt wirklich mit Leib und Seele“, lautete der Kommentar des früheren Vereinsvorsitzenden des Konzert-Rings, Hellmuth von Brehm, im Publikum.

Am Ende gab es begeisterten Beifall, und ohne drei Zugaben durfte die Pianistin nicht die Bühne verlassen. Da präsentierte sie noch zwei Kompositionen ihres Bruders Jan und das berühmte Fantasie-Impromptu von Chopin, das der Komponist erst nach seinem Tod zur Veröffentlichung freigegeben hatte.