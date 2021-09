Kreis Segeberg

Metalle, Glas und vor allem Plastik in der Biotonne ist Abfallwirtschaftsbetrieben wie dem Wege-Zweckverband ein Dorn im Auge. Die Weiterverarbeitung des Biomülls zu Biogas oder Kompost werde gestört. Vor allem im mehrgeschossigen Wohnungsbau gibt es Probleme bei der Mülltrennung, teilt der WZV mit und kündigt Sonderkontrollen an. Falsch befüllte Biotonnen sollen dann stehen bleiben.

Plastik in der Biotonne hat Konsequenzen

Während Glas oder Metalle noch verhältnismäßig gut zu entfernen seien aus Biomüll, „verbleiben bei Kunststoffen praktisch immer Reste im Bioabfall“, teilt der WZV mit. „Auch im Kompost lassen sich dann kleine Plastikteile finden, die in mehreren Jahren zu Mikroplastik zerreiben und praktisch für immer in der Umwelt nachweisbar sind.“

Nun will der WZV gemeinsam mit den norddeutschen Abfallwirtschaftsbetrieben gegen Störstoffe vorgehen. Vom 9. bis 17. September finden überall in Schleswig-Holstein Aktionstage zum Bioabfall statt, berichtet Ceyda Oguz, WZV-Bereichsleiterin für die Abfallwirtschaft.

WZV kontrolliert Biotonnen

„Herzstück der Aktionswoche“ im Kreis Segeberg sind Kontrollen von Biotonnen in „ausgewählten Gebieten“. Sollten sich Störstoffe wie etwa Plastiktüten, Lebensmittelverpackungen, Blumentöpfe, Hundekotbeutel oder andere nicht organische Materialien in den Behältern finden, werden diese nicht geleert, kündigt der WZV an.

Die Haushalte in den betroffenen Gebieten sollen vorab schriftlich informiert werden. „Die Kontrollteams werden hoffentlich keine fehlbefüllten Tonnen finden“, beschwichtigt der WZV. Wer allerdings doch „erwischt“ werde, hat zwei Optionen: Nachsortieren und die Tonne bei der nächsten Leerung mitnehmen lassen – oder eine kostenpflichtige Sonderleerung beauftragen, heißt es vom Entsorger.

Stark verunreinigter Bioabfall könne nicht in einer Bioabfallverwertungsanlage verarbeitet werden, begründet der WZV. Ceyda Oguz: „Wir haben schon sehr viele Kunden, die ihre Abfälle gut trennen und damit aktiven Umweltschutz betreiben.“ Mit der Aktion sollen noch mehr Menschen motiviert werden, die Entstehung von Mikroplastik zu vermeiden. „Das Thema geht uns alle an, auch noch unsere Kinder und Enkelkinder“, so Oguz.

Kostenlose Bioabfalltüten aus Papier

Die Biotonnenkontrollen werden von weiteren Aktionen flankiert. Der WZV kündigt an, Wohnungsbaugesellschaften anzuschreiben und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem werden Mitarbeiter des WZV mit Infoständen in Henstedt-Ulzburg (9. September, Realmarkt), Kaltenkirchen (10. September, Ohlandpark) und in Bad Segeberg (15. September, Volksbank) aktiv sein. Dort können sich die Menschen zu Bioabfall, Mikroplastik und zur Frage: „Ist Bioplastik eine Alternative?“ informieren, aber auch Beratungen zu Abfalltrennung werden dort angeboten – und kostenfreie Bioabfalltüten aus Papier.