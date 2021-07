Weil der Andrang in den drei Impfzentren Wahlstedt und vor allem in Kaltenkirchen und Norderstedt zu den Sonder-Impfaktionen am Wochenende zu groß war, mussten Hunderte abgewiesen werden. Es kam zu heftigen Pöbeleien. Der Kreis Segeberg macht Impfwilligen aber Hoffnung.