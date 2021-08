Wenn in Henstedt-Ulzburg das Licht ausgeht, wird es dennoch künftig an mehreren Standorten in der Gemeinde Strom geben. Für den Katastrophenfall plant die Politik die Anschaffung von Notstromaggregaten, um die Bürger in Notunterkünften zu versorgen. Das Rathaus aber bleibt dunkel.