Henstedt-Ulzburg

Zu einem ungewöhnlichen Schritt haben sich die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, WHU und BFB entschlossen. Sie haben für die Planung des angedachten Haus des Sports ein Aktionsbündnis gegründet und nehmen damit die Umsetzung des Projektes in die eigene Hand, statt wie üblich die Verwaltung machen zu lassen. Die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt als Chefin im Rathaus hat zwar bereits vor Wochen einen Zeitplan für das neue Haus des Sports vorgelegt. Allerdings ist darin die Fertigstellung für das Jahr 2028 vorgesehen. Das dauert der Politik zu lange. Kurzerhand übernimmt sie selbst die Planung.

Nur die SPD schert aus und fordert ein „Miteinander statt gegeneinander“, wie Fraktionsvorsitzender Horst Ostwald betont. Auch die Sozialdemokraten seien mit der von der Verwaltung veröffentlichten Zeitschiene nicht zufrieden, sagt Ostwald im Gespräch mit KN-Online, aber „am Ende kommen wir nur gemeinsam zum Ziel und brauchen die Expertise der Verwaltung von Beginn an, damit es nachher nicht zu Koordinierungsschwierigkeiten kommt“. Kommunalpolitiker seien nicht die besseren Gebäudeplaner, sagt Ostwald in Richtung der anderen Fraktionen.

Bürgermeisterin Schmidt verweist auf Vielzahl an Bauprojekten

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt nennt mehrere Gründe, weshalb der Zeitplan nun mal so aussieht wie er aussehe. Das Haus des Sports, das neben dem maroden Sportland des SVHU errichtet werden soll, sei beispielsweise nicht das einzige Projekt, an dem die Verwaltung arbeite. „Ich denke an den Neubau des Alstergymnasiums, das geplante Feuerwehrgerätehaus auf dem Rhen, die Umsetzung des Masterplans für den Bürgerpark, die Sanierung des Kanalsystems in den kommenden Jahren, sowie kurzfristig den Neubau von Umkleidegebäuden auf den Sportstätten in der Bürgermeister-Steenbock-Straße“, sagt Schmidt.

Neben dem mittlerweile maroden Sportland des SVHU soll das neue Haus des Sports für die Sportvereine Henstedt-Ulzburgs entstehen. Quelle: privat

Die Mitarbeitenden der Zentralen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft innerhalb der Gemeindeverwaltung seien bei allen Projekten eingebunden, und „nur mit der Festlegung einer Rangfolge und der Abarbeitung aller Phasen nacheinander können wir alle systematisch umsetzen“. Gerade die Raumbedarfsermittlung muss laut Rathauschefin von den Mitarbeitenden aus den verschiedenen Bereichen der Verwaltung koordiniert und fachlich begleitet werden.

Henstedt-Ulzburger Vereine sollen Bedarf melden

Das sieht die Mehrheit der Politik – so scheint es – anders. Das Aktionsbündnis hat die Sportvereine in Henstedt-Ulzburg aufgefordert, sich zu melden und sich an der Planung für ein Haus des Sports zu beteiligen. Sie sollen sagen, so Anja Hampel von Bündnis 90/Die Grünen, wie viel Platz sie für ihre Vereinsarbeit brauchen. „Für die Bedarfsermittlung plant die Verwaltung eineinhalb Jahre ein – das geht deutlich schneller“, ist Hampel sicher und macht den Vereinen Mut, sich bis zum 21. April bei den Fraktionen per E-Mail an HausDesSports@H-U.de zu melden. Dann soll ein Termin für ein Treffen aller Beteiligter organisiert werden. Es gibt laut Hampel bereits einige Rückmeldungen aus den Vereinen.

Anja Hampel betont, dass die Fraktionen zwar bewusst der Verwaltung das Thema abgenommen haben, allerdings, um Bürgermeisterin Schmidt und ihre Mitarbeitenden zu entlasten und nicht, um ihnen „etwas auszuwischen“.

Schmidt verweist auf ihren Ablaufplan fürs Haus des Sports. „Die Vorlage zeigt klar die Phasen des Projekts bis zur Inbetriebnahme Anfang 2028 auf: von der Raumbedarfsanalyse über das Bebauungsplanverfahren, die verschiedenen Leistungsphasen mit Bearbeitung durch Architekturbüros, das Vergabeverfahren und schließlich die Bauphase.“ Diese Phasen müssen laut Schmidt aufeinander aufbauen, damit „nicht in einer späten Phase Versäumnisse aufgearbeitet werden müssen und dann wieder zu Verzögerungen führen“.

SPD fordert Absprache und Beteiligung der Verwaltung

Die Politik will hingegen einen externen Berater engagieren. „Der Alternativplan der anderen Fraktionen sah vor, dass der Kreissportverband federführend die Gesamtplanung übernehmen und mit Vereinen und Politik ein Raumkonzept entwickeln sollte, welches dann von der Verwaltung nur noch umgesetzt werden sollte. Wie zu erwarten war, hat der Kreissportverband diese ihm angedachte Rolle abgelehnt“, sagt SPD-Urgestein Horst Ostwald. Mit einem Berater von außerhalb könne er sich anfreunden, so Ostwald – „aber auch dies in Absprache und unter Beteiligung der Verwaltung“.

Bürgermeisterin Schmidt appelliert an die Fraktionen, dass „alle gemeinsam zum ursprünglichen Plan zurückkehren und die Ideen aller Fraktionen, der Sportvereine sowie die Expertise der Verwaltung für ein sinnvolles Projekt zusammenführen“.