Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde will das Christophorushaus verkaufen. Die Stadt Kaltenkirchen hat ein Vorkaufsrecht – und dieses möchte Bürgermeister Hanno Krause (CDU) in Anspruch nehmen, um das Gemeindehaus in ein zweites Jugendhaus umzuwandeln. So weit, so bekannt. Doch wie sehen das die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter? Am kommenden Montag soll auf einer gemeinsamen Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses darüber diskutiert werden.

„Unsere Fraktion hat dahingehend noch keinen Beschluss gefasst“, sagt FDP-Fraktionschefin Katharina Loedige. Es müssten ja zwei Dinge geklärt werden: Soll die Stadt das Christophorushaus kaufen? Und braucht Kaltenkirchen, unabhängig davon, ein zweites Jugendhaus? „Ich persönlich finde nicht, dass die Stadt das Haus kaufen sollte“, so Loedige. Und für ein zweites Jugendhaus gebe es noch nicht einmal ein Konzept. „Das geht alles viel zu schnell und ist nicht angemessen.“ Ein Jugendhaus könnte laut Loedige auch an anderer Stelle entstehen: „Zum Beispiel bei der Skateranlage. Das Grundstück dort gehört schon der Stadt.“

Konzept der Inneren Mission überzeugt: Gut für Kaltenkirchen

Zudem habe Loedige das Konzept der Inneren Mission überzeugt. Mit dieser war die Kirchengemeinde bereits in Verkaufsgesprächen, bevor Bürgermeister Hanno Krause mit seiner Idee auf die Bremse trat. „Die Innere Mission will dort übrigens ein Teilhabezentrum einrichten und keine Drogenberatung“, erklärt Loedige: „Das ist eine gute Sache für Kaltenkirchen.“

Auch Thies Rickert, stellvertretender Fraktionssprecher von Pro-Kaki, könne sich gut vorstellen, dass die Innere Mission ihr Konzept im Christophorushaus realisiert: „Beide Vorhaben sind denkbar. Allerdings ist die Fläche sehr groß, so dass wir uns noch nicht so recht vorstellen können, wie die Fläche genutzt werden soll.“ Pro-Kai werde am Montag voraussichtlich einen Vertagungsantrag stellen und den mit dem Wunsch verbinden, dass beide Konzepte detaillierter beschrieben werden. Rickert: „Darin soll insbesondere ein Nutzungskonzept für die Räume jeder Etage enthalten sein.“

Beratungsbedarf ist groß – Diskussion muss abgewartet werden

Unsicher ist sich auch die SPD-Fraktion: „Wir haben uns ausführlich mit dem Thema Christophorushaus beschäftigt. Grundsätzlich ist aber erst einmal zu sagen, dass die SPD beide Themen, Jugendhaus auf der einen Seite und Teilhabezentrum auf der anderen Seite, wichtig und richtig für Kaltenkirchen findet“, sagt SPD-Fraktionssprecherin Susanne Steenbuck. Es seien noch einige Fragen offen. „Wir werden also die Diskussion abwarten, bis wir zu einer Entscheidung kommen. Zahlen, Daten, Fakten können und werden auf der Sitzung erfragt, damit wir auf dieser Grundlage zu einer Meinung gelangen können.“

Die AfD-Fraktion begrüße grundsätzlich die Pläne, die sich jetzt bietende Gelegenheit zu nutzen und im aktuellen Christophorushaus ein zweites Jugendhaus einzurichten. „Natürlich muss der Preis stimmen. Wichtig ist für uns außerdem das konkrete Konzept“, sagt Fraktionschef Julian Flak: „Dabei ist für uns klar, dass die zwischenzeitlich vom Bürgermeister in den Raum gestellte Variante eines ’autonom verwalteten’ Jugendhauses von uns nicht unterstützt würde.“

Von der CDU-Fraktion gibt es noch kein Statement, weder zur einen noch zur anderen Idee: „Wir haben noch Beratungsbedarf und werden am Montag nichts beschließen“, sagt Fraktionssprecher Kurt Barkowsky: „Die CDU wird beantragen, das Thema in den Hauptausschuss zu verweisen.“

Die FDP-Chefin Loedige gibt noch einen anderen Aspekt zu Bedenken: „Der Bund will 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren. Das Geld wird über die Länder finanziert, das heißt, die Kommunen müssen auch zahlen.“ Sie sei sich sicher, dass der Gürtel künftig enger geschnallt werden müsse. „Da sollte man sich Investitionen, die nicht nachhaltig sind, sondern noch laufende Kosten mit sich bringen, genau überlegen.“