Bad Segeberg

Wechsel an der Spitze des CDU-Ortsverbands Bad Segeberg: Ihn führt jetzt Till Wenzel (45) aus Weede. Er wurde während einer Versammlung im Hotel Residence einstimmig gewählt, teilte die CDU mit.

CDU-Stadtvertreter Tristan Jadzewski hatte den Ortsverband bislang kommissarisch geführt. Zuvor war Ina Roth im Sommer 2020 nach dem Tod ihres Mannes und CDU-Politikers Luzian Roth zurückgetreten. Sie wurde jetzt einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Till Wenzel bislang ohne großes Amt in CDU Bad Segeberg

Die Neuwahlen hätten sich wegen der Coronaauflagen lange verzögert, sagt die CDU. Till Wenzel hat nach eigenen Angaben politisch bislang kein Amt oder Mandat inne. Er habe sich unter anderem im Wahlkampfteam des Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (Seth) engagiert.

Der Sales-Manager will die CDU-Politik stärker in die Öffentlichkeit bringen. Mit welchen Themen, soll zunächst intern und auch mit der Fraktion in der Stadtvertretung besprochen werden. Der Ortsverband habe derzeit 84 Mitglieder.

Sönke Siebke (CDU): A20 soll Bad Segeberg entlasten

Unterstützen will der Ortsverband den CDU-Landtagskandidaten Sönke Siebke aus Schmalensee. Er tritt im Wahlkreis Segeberg-Ost an, zu dem auch Bad Segeberg gehört. Der Wahlkreis war für die CDU verwaist nach dem Tod von Axel Bernstein aus Wahlstedt.

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Weiterbau der A20 als wichtigste Verkehrsachse vorangetrieben wird und die Grundlage für weitere gewerbliche Ansiedlungen schafft“, sagte Siebke. „Das bringt eine deutliche Entlastung für die Kreisstadt Bad Segeberg.“

CDU Bad Segeberg ehrt Vorbeck, Seiffert und Altner

Außerdem würde die CDU dafür sorgen, dass jede Gemeinde von 6 bis 24 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sei. Am Sonnabend, 2. April, wird der erste CDU-Wahlstand am Markt in der Fußgängerzone aufgebaut.

Die Kasse des Ortsverbandes Bad Segeberg führt Jobst Wallenburg, die Mitglieder betreut Dorina Klaus. Irmgard Seiffert und Monika Saggau komplettieren den Vorstand als Beisitzerinnen. Die Wahl leitete der ehemalige Ortsverbandsvorsitzende Uwe Voss (Nahe). Thomas Vorbeck wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft, Irmgard Seiffert für 40 und Ingrid Altner für 25 Jahre geehrt.