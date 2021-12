Schackendorf

Aufatmen bei Polizei und Angehörigen: Eine 83-jährige Frau aus Schackendorf im Kreis Segeberg, die seit Mittwoch, 22. Dezember, vermisst wurde, ist wohlbehalten angetroffen worden. Eine von der Polizeidirektion Bad Segeberg ausgelöste Öffentlichkeitsfahndung konnte gegen Donnerstagmittag aufgehoben werden.

Wie Polizeihauptkommissar Lars Brockmann, Sprecher der zuständigen Direktion Segeberg am Donnerstagmorgen berichtet hatte, hatte die Vermisste ihr Wohnhaus in dem kleinen Dorf bei Bad Segeberg gegen 16 Uhr verlassen, um in ihrem blauen VW Golf nach Wahlstedt zu fahren.

Obwohl die Strecke dorthin nur kurz und verhältnismäßig einfach ist, sei sie nicht angekommen. „Bisherige Fahndungsmaßnahmen im Bad Segeberger Umland haben nicht zu ihrem Auffinden geführt“, so Brockmann im Aufruf der Öffentlichkeitsfahndung.

Mit dem Auffinden der 83-Jährigen dürfte große Erleichterung im Kreise ihrer Angehörigen einhergehen, in deren Obhut sie am späten Donnerstagvormittag übergeben worden sei. Aufgefunden worden sei sie aber nicht in Wahlstedt, so Lars Brockmann, sondern in Högersdorf.