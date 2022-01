Polizei-Bilanz für Segeberg: Es wird gerast, getrickst, bei Rot gefahren

Kreis Segeberg

Die neue Seniorenresidenz an der B206 in Bockhorn trägt indirekt zur Verkehrsberuhigung bei. Wegen des Altenheims war auf der Bundesstraße vor dem Altenheim eine Tempo-30-Zone innerhalb der Ortschaft eingerichtet worden – kurz vor dem Punkt, an dem die stationäre Blitzeranlage von Polizei und Kreis Segeberg steht.

Dort gilt dann wieder das ortsübliche Tempolimit von 50 km/h. Die derart schon ausgebremsten Fahrer tappen nun kaum noch in die Fotofalle der Blitzeranlage. „Es kommt nur noch zu 40 Prozent der früheren Geschwindigkeitsüberschreitungen“, sagt Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Vor stationären Blitzern treten viele Fahrer auf die Bremse

Das generelle Fazit für die Verkehrsüberwachung im Kreis Segeberg 2021: An den sechs stationären Anlagen fahren nur rund 0,7 Prozent der Fahrer zu schnell – wahrscheinlich, weil viele Ortskundige wissen, dass dort das Tempo gemessen wird.

An den mobilen Messtrupps von Polizei und Kreis, die ihre Geräte am Straßenrand tarnen, rauschten zehn Mal so viele Fahrer zu schnell vorbei. Die Quote der Schnellfahrer lag bei 7 Prozent, ebenso so hoch wie 2020.

Polizei und Kreis erfassten bei Verkehrsüberwachung über 13 Millionen Fahrzeuge

Im gesamten vorigen Jahr wurden 13,36 Millionen Fahrzeuge kontrolliert. Das ist eine halbe Million mehr als im ersten Coronajahr 2020.

Sechs Blitzer erfassen Raser und teils Rotlicht-Fahrer Stationäre Blitzer der Polizeidirektion Bad Segeberg und des Kreises Segeberg liegen alle an Bundesstraßen: In Norderstedt an der Zeppelinstraße B433, Umgehungsstraße am Flughafen Hamburg (Richtung Ring 3, Norderstedt). In Norderstedt an der Segeberger Straße B432 (beide Fahrtrichtungen). In Leezen an der B432 in Höhe Grund- und Gemeinschaftsschule (beide Fahrtrichtungen, in Fahrtrichtung Hamburg auch Rotlichtmessung an Fußgängerampel). In Lentföhrden an der Kieler Straße B4 (Fahrtrichtung Bad Bramstedt). In Bockhorn an der B206 in Höhe Altersheim und Tankstelle (in Fahrtrichtung Bad Segeberg). In Bad Segeberg an der B206 (in Fahrtrichtung Lübeck, in Fahrtrichtung Lübeck auch Rotlichtmessung an Fußgängerampel und Bahnhof-Kreuzung).

100.237 Menschen sind schneller unterwegs gewesen als die Polizei erlaubt. Ein Viertel von ihnen wurde an den sechs stationären Blitzeranlagen erwischt, drei Viertel an Standorten der beiden mobilen Messanlagen.

Hunderte geblitzte Fahrer erhielten Fahrverbot

767 Fahrzeuge sind außerdem bei Rotlicht an Ampeln vorbeigerauscht, knapp hundert mehr als 2020. Die Rotlichtfahrten können nur zwei der sechs stationären Anlagen mit kontrollieren: An der B432 in Leezen in Höhe der Schule, und an der B206 in Bad Segeberg am Bahnhof.

163 Fahrer müssen wegen der Rotlichtfahrten mit einem Fahrverbot rechnen. Bei den Rasern traf dies auf 355 Menschen zu.

Zwei Schnellfahrer in Kisdorf und bei Fehrenbötel erwischt

Besonders rechtswidrig waren zwei Autofahrer unterwegs. Einer trat in der Straße Sengel in Kisdorf, in Höhe der Schule, auf das Gaspedal. Er wurde mit Tempo 81 erwischt. Erlaubt sind dort nur 30 km/h.

Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg: "Die Tempo-Überschreitungsquote lag 2021 bei den Daten des mobilen Messtrupps bei sieben Prozent." Quelle: Polizei

Er verlor für zwei Monate die Fahrerlaubnis und sammelte zwei Punkte im Fahreignungsregister, der Verkehrssünderkartei. Außerdem musste er 280 Euro Strafe zahlen. Nach neuem Bußgeldkatalog wären es mittlerweile 560 Euro, also die doppelte Summe.

Polizei ertappte Fahrer mit anderen Tricksereien und Täuschungen

Auf der B205 raste ein BMW-Fahrer in Höhe Fehrenbötel/Dubbensahl mit 153 Kilometer pro Stunde. Maximal erlaubt sind dort 100 km/h. Auch dieser Fahrer musste unter anderem den Führerschein für zwei Monate ruhen lassen.

Lesen Sie auch Blitzer in Bad Segeberg blitzte wie verrückt

Bei den Ermittlungen von Verkehrssündern stieß die Polizei auch auf andere Vergehen, leitete 89 weitere Verfahren ein. Mal waren Fahrer ohne Führerschein geblitzt worden. Oder beim Wagen fehlte der Versicherungsschutz. Und an manchen Kennzeichen waren Urkunden gefälscht.

Polizei und Kreis teilen sich die Einnahmen nach einem Schlüssel. Der Kreis erhielt im Corona-Jahr 2020 – mit weniger Verkehr als üblich wegen des Lockdowns – 2.670.520,26 Euro an Bruttoeinnahmen, sagt Sprecherin Sabrina Müller. Nach Abzug aller Personal- und Sachkosten blieben für den Kreis rund 465.000 Euro übrig. Für 2021 liegen noch keine Zahlen vor.

Polizei und Kreis testen in diesem Jahr neue Anhänger-Blitzer

Ab März dieses Jahres testen die Polizeidirektion Bad Segeberg und der Kreis Segeberg den Einsatz zweier neuer teilstationärer Messanlagen. Die gepanzerten Anhänger mit Blitzergerät können für mehrere Tage am Straßenrand platziert werden, arbeiten rund um die Uhr und ohne Personaleinsatz vor Ort.

„Diese Markterkundung dient der Vorbereitung eines Kaufs einer semistationären Messanlage“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Bislang werden diese Anhänger in größeren Städten eingesetzt, neuerdings auch in Norderstedt.

Norderstedt als Vorbild bei Blitztechnik

Der 80.000-Einwohner-Stadt hat der Kreis gestattet, teilweise den Verkehr selbst zu überwachen. Ziel sind der Lärmschutz, und dass Rotlichtfahrer ertappt werden. Die Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallschwerpunkten dort bleibt in den Händen von Polizei und Kreis.

Für mehr Schutz der Verkehrsteilnehmer und der Anwohner vor Lärm hatte die Stadt Norderstedt einen semistationären Blitzer gekauft. Quelle: Stadt Norderstedt

Der gepanzerte, semistationäre Blitzer kommt in Norderstedt unter anderem in Tempo-30 Zonen zum Einsatz. Im Gegenzug waren von der Stadt zwei stationäre Blitzer abgebaut worden.

Stationäre Blitzer kennen viele Autofahrer bereits

Denn „viele Verkehrsteilnehmende haben sich in Norderstedt an die stationären Blitzer, die seit 2016 im Einsatz sind, gewöhnt. Sie gehen punktuell vom Gaspedal, um dann wieder schneller zu fahren“, hatte Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke-Christina Roeder im November 2021 gesagt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz der verhältnismäßig kleinen Abdeckungsrate der stationären Blitzanlagen in Norderstedt hatte die Stadt die Wirkung positiv bewertet. Innerhalb von fünf Jahren sei die Zahl der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen von knapp 70.000 Fällen pro Jahr auf 24.000 Fälle pro Jahr gesenkt worden.