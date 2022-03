Kreis Segeberg

Aus dem Rahmen fällt der Verkehrssicherheitsbericht 2021 der Polizei für den Kreis Segeberg: So wenige Verkehrstote wie noch nie – und immer traf es Kradfahrer. Neue Unfallarten mit dem E-Scooter. Immer mehr Verstöße wegen Handynutzung. Und ein ungewöhnliches Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer.

Es sei ein wenig Spekulation, sagt Polizeioberkommissar Kai Sievers, Verkehrsexperte der Polizeidirektion Bad Segeberg. Aber er habe den Eindruck: „2021 hat zwar wieder mehr Verkehr als 2020 auf den Straßen geherrscht. Aber er floss ruhiger.“

Polizei Segeberg: Homeoffice lässt Segeberger ruhiger fahren

Als Grund vermutet er: Durch die Corona-Regeln arbeiten mehr Menschen zu Hause, unterliegen also nicht dem Stress des Pendelns. „Es gab weniger Drängler.“

Und noch über einen Fakt staunt der Fachmann: „Wir haben ’nur’ drei Verkehrstote. So wenige haben wir noch nie gehabt.“ Und die Verkehrsstatistik reiche weit zurück. Sie sei in den 1960er begonnen worden.

Verkehrstote: Es traf immer Kradfahrer und immer Männer

Das Tragische: Es traf in allen drei Fällen Kradfahrer. Am 12. Mai starb ein 53-jähriger Mann. Er war mit seinem Krad auf der L319 zwischen Bad Bramstedt und Neumünster unterwegs, wollte nach links abbiegen. Er stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen Fahrer hatte gerade einen anderen Wagen überholt.

Mehr Unfälle auf allen Autobahnen A7 Hamburg-Großenaspe: Ein Mensch starb im vorigen Jahr bei einem Verkehrsunfall. Das sind zwei Todesopfer weniger als 2020. 28 Menschen wurden schwer verletzt (-1), 64 wurden leicht verletzt (-9). Die Zahl der Unfälle mit Personen- und größeren Sachschäden stieg auf 224 (+35). A21 Leezen-Stolpe: Dort mussten die Rettungskräfte drei Schwerverletzte (-5) und 23 Leichtverletzte (+6) versorgen. Anders als im Vorjahr ist kein Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen (-1). Auch auf dieser Autobahn wurden mit 66 mehr Unfälle aufgenommen (+12). A20 Mönkhagen-Bad Segeberg: Vier Menschen wurden schwer verletzt (+2), zehn (+2) leicht. Insgesamt wurden 32 Unfälle aufgenommen (+10).

Am 6. Juli traf es einen 25-jährigen Kradfahrer auf der K7 bei Neuengörs. Er war in einer Rechtskurve offenbar nach links geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Auf die gleiche Weise kam ein 34-jähriger Kradfahrer am 11. September auf der L69 bei Berlin (Seedorf) ums Leben.

Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Segeberg niedriger als sonst

Die Zahl der Verkehrsunfälle war 2021 auf 6992 gestiegen. Das sind zwar 340 mehr als im Jahr 2020, das allerdings noch von den scharfen Beschränkungen der begonnenen Corona-Epidemie geprägt war.

Unfallbilanzen der drei Großkommunen In Kaltenkirchen stieg die Zahl der Verkehrsunfälle auf 133 (+16). Bei 79 Unfällen wurden Menschen verletzt (+14). Das liegt aber unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre von rund 90 Unfällen mit Verletzten. In Henstedt-Ulzburg musste die Polizei 108 Verkehrsunfälle aufnehmen (-8). 65 Mal mussten Verletzte gerettet werden (-9). In Norderstedt krachte es 418 Mal (+12). Bei 244 Verkehrsunfällen waren Menschen verletzt worden (-13). Anders als in den Vorjahren kam allerdings kein Mensch dabei ums Leben.

Die Jahre vor Corona hatte die Polizei im Durchschnitt stets etwa 7600 bis 7800 Unfälle gezählt. Die Unfälle auf den Autobahnen A7, A20 und A21 fließen nicht mit in die Statistik der Polizeidirektion ein, sie werden gesondert betrachtet.

Bei Unfällen wurden 148 Menschen schwer verletzt

148 Menschen wurden bei Verkehrsunfällen im vorigen Jahr schwer verletzt (2020: 164), 959 Menschen wurden leicht verletzt (1000). Während die Zahl der Schwerverletzten die vergangenen zehn Jahre relativ konstant blieb, nimmt die Zahl der Leichtverletzten tendenziell ab.

Die Unfälle gibt es vor folgendem Hintergrund: Der Kraftfahrzeugbestand im Kreis Segeberg stieg, von rund 197.000 im Jahr 2017 auf rund 211.000 im Jahr 2021.

Verkehrsunfälle vor allem aus zwei Gründen

Vor allem aus zwei Gründen kracht es im Straßenverkehr des Zuständigkeitsgebiets der Polizeidirektion Bad Segeberg, also in den Kreisen Segeberg und Pinneberg. Jeweils etwa ein Viertel geht auf Fehler beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren zurück, beziehungsweise darauf, dass die Vorfahrt missachtet wurde.

Besonders ausgeprägt sind diese Fehler bei älteren Fahrern ab 65 Jahren. Bei jungen Fahrern bis 25 Jahren liegt überhöhte Geschwindigkeit als Ursache vorn. Die jungen Leute waren bei 222 Verkehrsunfällen die Hauptverursacher, die Senioren bei 225 Verkehrsunfällen.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Segeberg mit Kindern bis 15 Jahren stieg von 82 auf 89, die der schwer verletzten Kinder sank zugleich von elf auf acht.

14 Unfälle mit E-Scootern

„Der Wandel der Mobilität spiegelt sich auch 2021 nieder“, sagt Andreas Görs, Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg. „2019 wurde erstmals die Benutzung von E-Scootern für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Leider haben sich die Befürchtungen bestätigt, dass sich deren Nutzer auch in den Verkehrsunfallstatistiken wiederfinden werden.“

Im Kreis Segeberg waren im vorigen Jahr 14 Mal E-Rollerfahrer in Verkehrsunfälle verwickelt. Quelle: Britta Pedersen/dpa

E-Scooter werden besonders in Städten genutzt. Wurde 2020 im Kreis Segeberg nur ein Unfall mit E-Rollerfahrern registriert, waren es im vorigen Jahr schon 14.

Zu den „modernen“ Vergehen zählt auch die Handynutzung des Fahrers, während er ein Fahrzeug steuert. 4284 Mal wurden im gesamten Bereich der Polizeidirektion, also in Segeberg und Pinneberg, Fahrer dabei ertappt. Das waren 464 Fälle mehr als noch im Jahr 2020. Die Zahl der Gurtverstöße ist aber weiter zurückgegangen, auf 2086 (-46).

Polizei Segeberg setzt bei Tempokontrolle neues Gerät ein

Segebergs Polizeidirektor Andreas Görs kündigte an, bei der Verkehrsüberwachung einen besonderen Fokus auf die Tempoeinhaltung, Sicherheit für Insassen und Nicht-Ablenkung durch technische Geräte zu legen.

Helfen dürfte der Polizei im Kreis Segeberg, dass sie künftig zusätzlich zu mobilen und stationären Tempomessgeräten auch auf einen sogenannten semistationären Blitzer setzt. Seit einigen Tagen bis zum Sommer läuft ein mehrmonatiger Versuch mit zwei verschiedenen Anhängern, die am Straßenrand geparkt werden können. Sie wachen ohne Personal rund um die Uhr, können mehrere Tage am Stück arbeiten. Das Siegermodell wird dann vermutlich angemietet. Norderstedt setzt solch ein Gerät bereits ein.

Landespolizei kündigt für nächste Woche verschärfte Kontrollen an

Auch die Landespolizei legt in der kommenden Woche ab Montag, 21. März, einen Schwerpunkt auf die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. „Eine Woche lang wird im ganzen Land verstärkt kontrolliert“, kündigte Pressesprecher Marcel Schmidt an.

Überwacht wird an besonderen Gefahrenstellen, sagt Hans Gralla, Verkehrsexperte im Landespolizeiamt. „Es ist unser Ziel, möglichst flächendeckend besondere Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Pflegeheime sowie Unfallhäufungsstellen und Deliktsbrennpunkte in die Kontrollen einzubeziehen.“