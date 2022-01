Norderstedt

Die Kriminalpolizei Norderstedt fahndet schon zum zweiten Mal mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Täter, der am 4. Januar unter Androhung von Gewalt eine 92-jährige Norderstedterin im Cord-Buck-Weg überfallen hat. Gegen 12.30 Uhr drang seinerzeit an einem Dienstag ein Täter in das Wohnhaus der Seniorin ein und forderte von ihr Schmuck und Bargeld.

Der Täter soll etwa 50 Jahre alt und von gedrungener Statur sein

Bevor der Räuber mit der Geldbörse der Geschädigten das Haus verließ, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Räuber und der Seniorin, die dabei verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste.

So soll der Räuber nach dem gefahndet wird, aussehen. Quelle: Sascha Thede (Kriminalpolizeistelle Norderstedt)

Der Unbekannte soll circa 50 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Metern groß sein. Er war von kräftiger, gedrungener Statur. Zu seiner Bekleidung kann nicht viel gesagt werden, außer dass er keine Handwerkerkleidung trug, wie anfangs einmal berichtet. Die Ermittler hoffen jetzt mit Hilfe eines Phantombildes dem Täter auf die Spur zu kommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung zu dessen Identität und Aufenthaltsort.

Des Weiteren hat die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung über 3000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat beim Amtsgericht Kiel einen Beschluss zur Veröffentlichung des Phantombildes erwirkt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040/528060 entgegen.