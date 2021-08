Bimöhlen.

Am vergangenen Freitag ist es zu mindestens zwei Fällen des „Benzinbettelns“ gekommen – für die Polizeidirektion Bad Segeberg Anlass vor solchen Trickbetrügern zu warnen.

Gegen 17 Uhr wurde eine Autofahrerin aus Westerhorn in Bimöhlen von einem unbekannten Fahrer eines Audi gestoppt, der vorgab, kein Benzin mehr zu haben und die EC-Karte sei auch defekt. Der gebrochen Deutsch sprechende Mann bat die 52-jährige um Bargeld, was diese aber verweigerte.

Bettler bei Wrist wiedererkannt

Gegen 18.30 Uhr sah die Frau den Mann dann erneut an der Landesstraße 114 zwischen Wrist und Bokel. Wiederum hatte er ein anderes Auto angehalten. Als sich die Westerhornerin näherte, rief ihr der vermeintlich in Not geratene Fahrzeugführer zu, sie solle verschwinden. Er setzte sich in sein Auto und fuhr fort.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle zum Anlass, vor solchen Trickserien zu warnen und rät zur Vorsicht. Trickbetrüger sind einfallsreich. Nicht selten werden Notlagen oder auch Autopannen vorgetäuscht, EC-Karten funktionieren nicht oder das letzte Bargeld wurde gerade ausgegeben. Als „Pfand“ oder Gegenleistung erhalten die ahnungslosen Helfer wertlosen Modeschmuck. In anderen Fällen wurden auch schon einmal Telefonnummern oder E-Mail Adressen ausgetauscht, die gar nicht existieren. Diese Betrugsmasche ist auch unter dem Namen “Autobahngold“ bekannt.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn (Tel. 04121-8030) bittet um Hinweise auf den Audi-Fahrer.