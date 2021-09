Statt drei gibt es jetzt mehr als zehn Räume, statt nur einer Unisex-Toilette gibt es jetzt auch ein Frauen-WC – aber am meisten freuen sich die sechs Polizeibeamtinnen und -beamten darüber, endlich eine richtige Wache mit Schleuse am Eingang zu haben. In Nahe fühlt sich das Polizeiteam schon richtig wohl.