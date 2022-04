Hartenholm

Ist es spießig, Mitglied im Geflügelzuchtverein zu sein? Viola Hildmann aus Hartenholm lacht. „Ja, total spießig“, sagt die 40-Jährige mit einem Augenzwinkern. Nein, ganz im Gegenteil, meint sie gleich hinterher. Es sei praktisch, denn alleine der Impfstoff für die notwendigen Behandlungen der Hühner sei über den Verein viel einfacher zu bekommen. Viola Hildmann ist das 100. Mitglied des Rassegeflügelzuchtvereins Kaltenkirchen. Hühnerhaltung boomt. Das bestätigt auch Vereinsvorsitzender Martin Mommsen aus Lentföhrden. Gerade mit dem Beginn der Corona-Pandemie seien viele Menschen auf die Idee gekommen, sich eigene Hühner anzuschaffen.

Vor einigen Jahren noch dümpelte die Mitgliederzahl bei 50, erzählt Mommsen. Trotz Austritten zählt der Kaltenkirchener Verein mittlerweile schon über 100 Erwachsene und Jugendliche, die sich dem Federvieh verschrieben haben. „Alle zwei Wochen trudelt bei mir ein neuer Mitgliedsantrag rein“, freut Mommsen sich. Damit ist der Verein der größte seiner Art im Kreis Segeberg.

Hobbyhühnerbesitzerin Viola Hildmann hält verschiedene Hühnerrassen, damit sie möglichst viele verschiedenfarbige Eier hat. Quelle: Nicole Scholmann

Bei Familie Hildmann, die an der Schmalfelder Straße in Hartenholm wohnt, gab es bereits vor der Pandemie den Wunsch, einige Hennen zu kaufen. „Und dann kam Corona und wir dachten: Jetzt machen wir ernst“, erzählt die Mutter von zwei Kindern. Zu ihrer Hühnerfamilie gehören zurzeit fünf Hühner. Sie heißen Hermine, Lou, Jocky, Joline und Frechdachs. Ein altes Spielhaus der Kinder Jonas und Finja wurde kurzerhand umfunktioniert zum Stall.

Beim ersten Kauf der Hennen hatte Viola Hildmann noch keinen großen Wert auf eine spezielle Rasse gelegt, „Hauptsache die Hühner legen Eier“. Inzwischen leben neben klassischen Legehennen auch zwei Hühner der Rasse Orpington bei Familie Hildmann. Die große englische Hühnerasse ist fast quadratisch und hat besonders bei Wind etwas zu kämpfen. Die Hühner dieser Art sind sehr aufgeplustert. Dann wisse man aber immer, so die stolze Hühnerbesitzerin schmunzelnd, woher der Wind wehe.

Von ihren fünf Hühnern gibt es im Moment durchschnittlich drei Eier am Tag, alle in unterschiedlichen Farben von Weiß bis Dunkeloliv. „Die verbrauchen wir selbst“, sagt Hildmann. Seitdem sie eigene Hühner habe, kaufe sie keine Eier mehr und esse auch am liebsten nur die aus ihrem Hühnerstall. Es sei etwas ganz besonderes, Nutztiere zu halten, meint die Pferdewirtschaftsmeisterin. Und wenn sie dann noch in den Garten passen, sei es doch ideal.

Zu fressen gibt es fürs Federvieh Körner und Grünfutter wie Salat und geschredderte Möhren. Sobald das Gras im Garten etwas größer ist, dürfen die Hühner ganz raus aus ihrem Freilauf am Stall. Auch Joghurt und Quark stehen ab und an auf dem Speiseplan. Besonders wichtig ist frisches Wasser, betont Vereinsvorsitzender Martin Mommsen. Ein gut belüfteter Stall mit ausreichend Platz und, wenn aufgrund der Geflügelpest wieder Aufstallpflicht angesagt ist, eine Voliere mit engem Maschendraht, würden für glückliche und gesunde Hühner sorgen.

Martin Mommsen ist Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Kaltenkirchen und freut sich, Viola Hildmann als 100. Mitglied begrüßen zu können. Der Verein ist der stärkste im Kreis Segeberg. Hühnerhaltung boomt, sagt Mommsen. Quelle: Nicole Scholmann

Familie Hildmann sei der „klassische Fall“ von neuen Mitgliedern. Auch wenn es nicht die Züchter seien, wie sie früher im Verein aktiv gewesen seien, freue er sich über jedes neue Mitglied. „Es gibt unter den alten Züchtern immer mal Kritik. Aber man muss als Verein neue Wege gehen“, ist Mommsen sich sicher. Der Trend gehe zur Selbstversorgung, „da weiß man einfach, was drin ist“, ist Mommsen sich sicher.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur in Sachen Impfungen unterstützt der Rassegeflügelzuchtverein (www.rgzv-kaltenkirchen.de), sondern er bietet auch Vorträge, die jährliche Ausstellung in der Kaltenkirchener Marschweghalle und die Vermittlung von Tieren. Wichtig für Hühnerbesitzer ist, dass sie ihre Tiere beim Tierseuchenfonds des Landes Schleswig-Holstein sowie beim Kreisveterinäramt Segeberg anmelden.