Kaltenkirchen

Einen überraschenden Antrag hat die Fraktion der Wählergemeinschaft Pro Kaki für die Stadtvertretersitzung am Dienstag, 3. August, gestellt. Sie fordert, dass die Vertretung den Beschluss fasst, die Planungen für eine Motocross-Trainingsanlage in Moorkaten sofort einzustellen. Das hätte zur Folge, dass ein bereits genehmigter Bürgerentscheid dazu überflüssig wäre, nicht mehr durchgeführt werden müsste. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, weil andere Fraktionen im Vorfeld bereits ankündigten, dem Pro-Kaki-Vorstoß nicht zu folgen.

Kaum ein Thema hat in jüngster Zeit in Kaltenkirchen so die Gemüter erhitzt wie das in einem Waldgebiet geplante Trainingsgelände für Motorradfahrer des MSC Kaltenkirchen. Dort möchten bis zu 20 Motorsportler zweimal wöchentlich bis zu vier Stunden trainieren. Die Kosten für die nah an der Autobahn 7, zwischen Alvesloher und Barmstedter Straße vorgesehene Anlage betragen rund eine Million Euro, wovon der MSC 200.000 Euro an Eigenleistungen beisteuern will.

Stadtvertretung Kaltenkirchen will Termin für Abstimmung festlegen

Gegen die Baupläne regte sich erheblicher Widerstand. Es wurde eine Initiative gegründet, die schließlich mit den Initiatoren Reinhard Bundschuh, Thies Rickert (beide Pro-Kaki-Fraktion) sowie Detlef Podalski erfolgreich ein Bürgerbegehren dagegen startete. Weil genügend Unterstützerunterschriften zusammenkamen, kommt es nun zum Bürgerentscheid. Das bedeutet, dass die Kaltenkirchener Wahlberechtigten darüber entscheiden dürfen, ob die Anlage kommt oder nicht. In der Sitzung am kommenden Dienstag ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Schirnauallee soll nun von der Stadtvertretung der Termin für die Abstimmung festgelegt werden.

Pro Kaki: Bürger sollten sich das Gelände ansehen

Pro Kaki möchte aber das Ergebnis eines Bürgerentscheids nicht abwarten, sondern das Motocross-Projekt bereits in der Sitzung beerdigen und damit den Gang zur Wahlurne überflüssig machen. „Die Häufigkeit der Extremwettersituationen sind auf den Klimawandel zurückzuführen. Sie werden immer häufiger und schlimmer“, so Pro-Kaki-Fraktionschef Bundschuh. Einen Wald für eine Motocross-Anlage zu opfern, sei genau das Gegenteil von dem, was jetzt erforderlich sei. „Wir müssen CO2 binden, nicht freisetzen.“ Auch Detlef Podalski fehlt jedes Verständnis dafür, dass Bäume für Motorradfahrer abgeholzt werden sollen. „Das wäre ein fatales Zeichen“, meint er. Thies Rickert bittet die Kaltenkirchener, sich das schöne Stück Natur einmal anzuschauen, in dem lärmende Motoren vielleicht künftig häufig den Ton angeben, Bäume dafür gefällt werden sollen.

Doch der Pro-Kaki-Wunsch stößt bei anderen Fraktionen auf wenig Gegenliebe, sie wollen den Bürgerentscheid. „Damit haben wir ein demokratisches und aussagekräftiges Votum, ob die Bürger so eine Anlage wollen oder nicht“, argumentiert SPD-Fraktionschefin Susanne Steenbuck. „Und das hat dann auch Bestand.“ Auch die CDU möchte den Bürgerentscheid. „Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt“, sagt ihr Fraktionschef Kurt Barkowsky. Er kündigte für die Stadtvertretersitzung eine gemeinsame Stellungnahme seiner und der FDP-Fraktion zum Trainingsgelände an.

Streit über Termin des Bürgerentscheides

Unterschiedliche Meinungen gibt es im Vorfeld auch darüber, wann der Bürgerentscheid stattfinden sollte. Pro Kaki und SPD halten zum Beispiel den Tag der Bundeswahl am 26. September für das geeignetste Datum. Dieser Termin würde eine hohe Beteiligung garantieren, Kosten und personellen Aufwand sparen. CDU und FDP sind gegen eine Zusammenlegung beider Abstimmungen. „Das sind separate Dinge, die nichts miteinander zu tun haben“, findet Barkowsky. Bei der Bundestagswahl gehe es um Parteipolitik, beim Bürgerentscheid um ein reines Kaltenkirchener Thema. „Wir möchten, dass die Entscheidung über das Trainingsgelände am Sonntag, 17. Oktober, gefällt wird.“