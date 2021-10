Kaltenkirchen

Die Wählergemeinschaft Pro-Kaki hat einen neuen Vorstand: Ihr Vorsitzender Reinhard Bundschuh übergab das symbolische Staffelholz an seinen Nachfolger Michael Flach, Frank Günter als zweiter Vorsitzender machte Platz für Thies Rickert. Ebenfalls neu im Vorstand ist der Diplom-Kaufmann Hartmut Krause als Schriftführer.

Als Bürgerinitiative gegen Müllverbrennungsanlage gestartet

In Kaltenkirchen gibt es zwar keinen Ortsverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen, dafür setzt sich seit 15 Jahren Pro-Kaki für die grünen Belange der Stadt ein. Als Bürgerinitiative 2006 gestartet, trat Pro-Kaki 2013 erstmals als Wählergemeinschaft bei den Kommunalwahlen an - und erhielt auf Anhieb 26 Prozent der Stimmen.

Ohne Pro-Kaki hätte es wohl drei Dinge in Kaltenkirchen gegeben: Eine Müllverbrennungsanlage, ein Umspannwerk und demnächst eine Motocross-Trainingsstrecke. „Natürlich ist es etwas schade, gerade jetzt zurückzutreten, wo wir mit dem Bürgerbegehren so einen Erfolg verbuchen konnten. Aber dieser beflügelt auch für die Zukunft“, sagt Reinhard Bundschuh zum Ausbremsen der Motorradsportler. Und in Zukunft muss Pro-Kaki wohl ohne den 68-Jährigen auskommen. Denn Bundschuh tritt nicht nur als Vorsitzender seiner Wählergemeinschaft zurück, sondern demnächst auch als Fraktionschef.

Fraktionschef zieht 2022 an die Ostsee

„Wir ziehen Mitte kommenden Jahres um in eine schöne altersgerechte Wohnung an der Ostsee“, erklärt Bundschuh seine Entscheidung. In Kaltenkirchen habe er eine adäquate Wohnung leider nicht finden können. Bundschuh habe sich selbst nie als einen Politiker gesehen, sondern „als engagierten Bürger, der den Ideen und Interessen der Mitmenschen Gehör verschaffen will“. Wer für ihn als Fraktionssprecher nachrückt, sei noch nicht endgültig geklärt.

Pro-Kakis neuer Vorstand (von links) Ina Flach, Axel Eckermann, Hartmut Krause, Cornelia Meier, Michael Flach, Thies Rickert und Sina Klawun. Quelle: privat

Frank Günter wird noch bis zum Ende der Wahlperiode Stadtvertreter bleiben und 2023 aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr antreten. Günter war maßgeblich an der Aufforstung des Stadtwaldes an der A7 beteiligt.

Demokratische Prozesse fördern – Investoren Grenzen setzen

Jetzt sind Michael Flach und Thies Rickert am Zug. Rickert ist bereits seit 2013 Vorsitzender des Bau-und Umweltausschusses und außerdem der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Zusammen mit Reinhard Bundschuh und der Bürgerinitiative hatte er kürzlich das Bürgerbegehren gegen die Motocrossstrecke in Moorkaten auf den Weg gebracht. „Ich möchte auch weiterhin mit Pro-Kaki die demokratischen Prozesse fördern und im Einzelfall das Instrument Bürgerbegehren eher in Erwägung ziehen“, so der 64-jährige Vermessungsingenieur. „Außerdem werde ich dafür eintreten, den Naturschutz- und Klimaschutzargumenten mehr Gewicht zu verschaffen.“

„Mit starker Bürgerbeteiligung“ möchte auch Michael Flach Kaltenkirchen zukunftssicher gestalten. Der 66-jährige Elektroingenieur im Ruhestand hat zum Ziel, die Planungshoheit für die Stadtentwicklung zurückzugewinnen und dem weiteren Wachstum der Stadt sowie dem Einfluss der Investoren klare Grenzen zu setzen. Flach war zwischen 2013 und 2018 Bürgerliches Mitglied in den Ausschüssen der Stadtvertretung ist seit Mai 2018 Stadtvertreter.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind ein tolles Team, haben viele neue, engagierte Mitstreiter gewonnen. Derzeit haben wir 43 Mitglieder“, sagt Bundschuh: „Es ist zeitlich passend in Hinblick auf die Kommunalwahl 2023, ein neues kompetentes Team aufzubauen. Wir sind auf einem guten Weg und wollen auch weiterhin die Interessen der Bürger ernst nehmen und vertreten.“