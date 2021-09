Bad Segeberg

Die Formulierung klang schon ein wenig kryptisch: Ihr sei leider der Pressereferent „abhanden gekommen“, hatte die Sprecherin der Bad Segeberger Grünen, Mona-Luise-Wagemann, unlängst in einer E-Mail wissen lassen – ohne diesen Vorgang näher auszuführen. Inzwischen ist klar, wo der in der jüngeren Vergangenheit höchst umtriebige Torben Miehle abgeblieben ist: bei der FDP.

Die Liberalen ließen es sich denn auch nicht nehmen, ausdrücklich auf diese in der Tat eher ungewöhnliche Personalie hinzuweisen. „Die Freien Demokraten im Wahlkreis Segeberg / Stormarn-Mitte freuen sich sehr über ein neues Mitglied“, frohlockte FDP-Direktkandidat Jan Schupp. „Torben Miehle aus Bad Segeberg war noch bis zum 31. August Mitglied der Grünen, Pressereferent und Social-Media-Beauftragter im Kreis Segeberg und damit im Wahlkampfteam des grünen Direktkandidaten.“

Gegen „Verbote und Sozialismus“

Miehle selbst, der sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Jüdischen Gemeinde von Bad Segeberg sehr engagiert, lässt sich in einer Pressemitteilung so vernehmen: „Als ich eine Diskussionsrunde der Bundestagskandidaten gesehen habe, wurde für mich klar, dass ich zur FDP gehöre.“ Die Aussagen und das Auftreten des FDP-Kandidaten Jan Schupp hätten ihn zum sofortigen Wechsel bewogen. „Nicht Verbote und Sozialismus werden unsere Zukunft sichern, sondern Innovationen und soziale Marktwirtschaft.“

Miehle werde sich in der Endphase des Wahlkampfs noch tatkräftig für seine neue Partei einbringen, freut sich Schupp. Am kommenden Sonnabend sei er am FDP-Infostand in der Bad Segeberger Innenstadt anzutreffen.

Wechsel von Miehle „etwas Besonderes“

„Dass die FDP im Wahlkampf viele neue Mitglieder gewinnt, habe ich erwartet“, kommentierte Stephan Holowaty, FDP-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter, wie Schupp aus Henstedt-Ulzburg. „Wir spüren ganz viel Zuspruch, auch und gerade auf unseren Veranstaltungen und Informationsständen. Aber jemanden aus dem Wahlkampfteam eines direkten Mitbewerbers zu überzeugen, ist schon etwas Besonderes.“ Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag kämpfe man nun gemeinsam dafür, Platz drei zu erreichen.

Wolfgang Schnabel Ehrenvorsitzender

Etwas länger in der Bad Segeberger FDP als Torben Miehle ist Wolfgang Schnabel, den seine Parteifreunde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt haben. „Steuermann – Halt festen Kurs Richtung Freiheit“ laut die Inschrift auf einem Steuerrad, das der langjährige Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion aus den Händen des Ortsvorsitzenden Uwe Henn erhalten hat.

„Wolfgang Schnabel ist eine liberale Institution in unserer Stadt und noch heute der wohl wichtigste parteiinterne Ratgeber unserer täglichen Arbeit“, sagte Henn. Der frisch Geehrte gab dem Ortsverband das Versprechen, auch zukünftig unbequemer Teil der politischen Arbeit bleiben und jederzeit für die FDP eintreten zu wollen.