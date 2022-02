Kreis Segeberg

Das bisherige Propsteialtenheim des Kirchenkreises Plön-Segeberg in der Südstadt von Bad Segeberg lockt offenbar viele Investoren an. Zwölf Kauf- oder Mietinteressenten gibt es.

Das Heim will der Kirchenkreis nach rund 60 Jahren Betrieb schließen, weil es für 7,5 Millionen Euro saniert werden müsste. Geld, das aus dem Betrieb heraus nach Meinung der Kirchenkreisführung nicht zu erwirtschaften ist. Der kleinere Marienhof, ein relativ neues Altenheim in Bad Segebergs Zentrum, bleibt bestehen.

Propsteialtenheim in Bad Segeberg nur noch zur Hälfte belegt

Einer der Interessenten möchte gerne ein Sozialkaufhaus im bisherigen Propsteialtenheim einrichten, berichtet Dr. Barbara Kempe, Geschäftsführerin der beiden Altenheime in Bad Segeberg. Andere Bewerber wollen ein Pflegeheim betreiben, oder betreutes Wohnen.

Von den 85 Plätzen des Propsteialtenheims sind noch 45 belegt. „40 Bewohnerinnen und Bewohner sind ausgezogen oder stehen kurz davor“, sagt Kempe. Sie wechseln zum Marienhof und einem privaten Heim in Christiansfelde in Bad Segeberg, zu zwei Altenheimen in Wahlstedt, nach Tensfeld, Boostedt und Lübeck.

Verträge mit Bewohnern des Propsteialtenheims werden gekündigt

„Wir werden die Verträge mit den Bewohnern kündigen“, sagt Kempe. Das sei wegen der Fristen nötig, weil wie angekündigt bis Ende Juni das Haus leer sein soll. Wenn ein Bewohner früher ausziehen möchte, könne er dies jederzeit. Das Heim unterstütze die Bewohner bei der Suche nach einem neuen Platz.

Von den einst 120 Beschäftigten haben nach Angaben von Kempe 13 gekündigt oder es wurde mit ihnen ein Auflösungsvertrag geschlossen. Sie hätten neue Stellen gefunden. Wegen vieler Arbeiten, die ohnehin anfallen, und wegen der schwierigen Coronazeit sei weiterhin ein gewisser Personalstamm nötig.

Es gibt noch Altlasten beim Propsteialtenheim

Wie viel das Gebäude wert ist, will Kempe nicht spekulieren. Besitzer sei der Kirchenkreis Plön-Segeberg. Es lasteten noch Kredite auf dem Bau, der in früheren Zeiten saniert werden musste, erinnert Kempe.

In einer Aufstellung während einer Kirchenkreis-Synode Ende 2021 waren einige Zahlen genannt worden. Darin ist von Bankdarlehen von 983.000 Euro die Rede. Sie müssen bis 2035/36 getilgt werden. Ein Abriss würde geschätzt 60.000 Euro kosten. Das Grundstück wurde mit 763.000 Euro bewertet.

Demonstration gegen Schließung des Propsteialtenheims

Bei einer Demonstration kürzlich vor der Marienkirche in Bad Segeberg hatten rund 100 Angehörige und Unterstützer gegen die geplante Schließung des Propsteialtenheims protestiert. Manche fühlten sich hintergangen, eine Betreuerin hatte über fehlende Unterstützung und mangelnde Informationen geklagt.

Andere kritisierten, dass der Kirchenkreis sich gleichzeitig für etliche Millionen Euro ein neues Verwaltungszentrum in Bad Segeberg baue.

Kirchenkreis Plön-Segeberg kann Empörung und Wut nachvollziehen

Heim-Geschäftsführerin Barbara Kempe sagt: „Ich kann die Wut und Empörung verstehen.“ Der moderne Verwaltungsneubau sei aber getrennt vom Heim zu sehen. Denn er rechne sich, weil keine Räume mehr angemietet werden müssten.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei sehr bedauerlich, dass wegen der Schließung des Propsteialtenheims die alten Menschen umziehen müssten. Anders als behauptet würden Betroffene sehr wohl unterstützt, neue Plätze zu finden. „Wir bieten jede Hilfe an.“

Auch Kirchenkreis muss wirtschaftlich arbeiten

Sie wehrt sich auch gegen die Kritik, als ein Kirchenkreis dürfe man ein Heim doch nicht schließen. „Wir stehen als Heimbetreiber vor den gleichen Gesetzen wie private Betreiber. Demnach ist ein Haus wirtschaftlich zu betreiben.“