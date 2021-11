Propsteialtenheim Bad Segeberg: Überraschender Investor meldet sich

Kreis Segeberg

Kontrovers diskutierte die Synode den Beschluss des Kirchenkreises Plön-Segeberg, das Propsteialtenheim in Bad Segeberg Mitte 2022 zu schließen. Zur Sprache kamen im Parlament des Kirchenkreises auch mögliche Fehleinschätzungen in der Vergangenheit. Nach Informationen von KN-Online könnte im Gebäude am Matthias-Claudius-Weg 4 vielleicht wieder ein Altenheim einziehen, dann aber in privater Trägerschaft.

Vier Interessenten haben bislang Interesse an der Immobilie geäußert, berichtet Propst Dr. Daniel Havemann auf Anfrage. Sie stammen aus dem sozialen Bereich. Auch ein Heimträger befinde sich unter den Interessenten.

Propsteialtenheim Bad Segeberg wäre 2022 leer zu kaufen

Der Vorteil für einen möglichen Käufer: Er würde Mitte 2022 ein leeres Gebäude vorfinden. Ohne die rund 80 Bewohner könnte er das Gebäude, das teilweise aus den 1960er Jahren stammt, also ungestört renovieren.

Und er müsste auch nicht die rund 80 Mitarbeiter übernehmen, die eine Zusatzversorgung (VBL) erhalten. Beides waren Punkte, die es dem Kirchenkreis nach eigenen Angaben schwergemacht hatten, für den laufenden Betrieb einen Käufer zu finden.

Propsteialtenheim und Marienhof waren lange Zeit unwirtschaftlich

Auf mindestens 7,5 Millionen Euro hatten Fachleute die Renovierungskosten geschätzt. Zu viel für den Kirchenkreis, der in früheren Jahren Defizite aus dem Betrieb zu stemmen hatte, zwischenzeitlich auch die Geschäftsführung gewechselt hatte.

Bis vor rund zwei Jahren war auch das andere Altenheim, der nur acht Jahre alte Marienhof mit 35 Plätzen nahe der St. Marienkirche, unwirtschaftlich betrieben worden.

Propst: „Wir werden das Propsteialtenheim geordnet schließen“

Beide Häuser sind unter dem Dach einer gemeinsamen gemeinnützigen GmbH vereint. Sie hat gegenüber dem Kirchenkreis noch rund 2 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Die Immobilie Propsteialtenheim steht mit einem Wert von 1,7 Millionen Euro in den Büchern.

Der Marienhof in Bad Segeberg bleibt, mit neuem Konzept, als Altenheim nahe der St. Marienkirche bestehen. Quelle: privat

Propst Havemann versicherte während der mehrstündigen Diskussion, das Heim werde bis zum Ende eine gute Pflege leisten. „Wir werden es geordnet schließen können.“ GmbH-Geschäftsführerin Dr. Barbara Kempe berichtete, viele Pflegekräfte des Propsteialtenheims hätten zugesichert, bis Ende Juni 2022 zu bleiben.

Viele freie Betten in Altenheimen

Gegenüber KN-Online ergänzte Propst Havemann auf Anfrage: „Wir werden das Heim betreiben, bis der Neubau in Trappenkamp fertig ist.“ Dort errichtet der kirchennahe Landesverein für Innere Mission (Rickling) 104 neue Seniorenwohnungen bis geplant Juni 2022.

Theoretisch 50 freie Betten gebe es allein in Altenheimen in Bad Segeberg und Bockhorn. In dieser Woche würden sich den Bewohnern und Angehörigen in einer Versammlung mehrere Heime vorstellen. Auch für die Mitarbeiter sehe er gute Perspektiven, weil sie sehr gefragt seien.

Kirchenkreis: Propsteialtenheim und Verwaltungsbau zwei verschiedene Sachen

Manch Kritik wurde in der Synode daran geäußert, dass der Kirchenkreis fast zeitgleich einen Neubau für die Kirchenkreisverwaltung in Bad Segeberg errichtet, der zudem bis zu zwei Millionen Euro teurer als kalkuliert werden könnte: Bis zu fast 11 Millionen Euro.

Die Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg diskutierte online miteinander strittig über das Aus für das Propsteialtenheim Bad Segeberg- Quelle: Kirchenkreis Plön-Segeberg

Havemann betonte, beides sei getrennt zu behandeln. Die Schließung des Propsteialtenheims sei nötig, „um größeren Schaden vom Kirchenkreis abzuwenden.“

Propsteialtenheim und Marienhof hatten wirtschaftliche Probleme

Geschäftsführerin Kempe, berichtete, dass die GmbH bis 2019 jeweils mehrere Hunderttausend Euro Minus gemacht habe. Dank der Leistung aller werde seit 2020 wieder ein Plus erwirtschaftet.

Aber das Propsteialtenheim mit Bausubstanz aus den Jahren 1965 und 1967 müsse saniert werden, für mindestens 7,5 Millionen Euro. An Zuschüssen hätte sie vielleicht 93.000 Euro einwerben können.

Synergieeffekte von Propsteialtenheim und Marienhof blieben aus

Ein neuer Betreiber wurde nicht gefunden. Er hätte auch die Zusatzversorgung VBL übernehmen und mit einem höheren Millionen-Betrag ablösen müssen. „Daran ist eine Übernahme gescheitert“, sagte Kempe. Die GmbH sei im Übrigen nicht insolvent, habe eine „positive Fortführungsprognose“. Gemeint ist am Ende nur noch der Marienhof.

Der frühere Präses Peter Wiegner bedauerte, die Hoffnung von einst, das wirtschaftlich schwächelnde Propsteialtenheim mit dem Neubau des Marienhofs 2013 zu stärken, sei zerstoben. „Wir haben uns auf einen Gutachter verlassen. Doch Synergieeffekte waren nicht zu erzielen.“

Marienhof war zu klein geplant worden

Aus heutiger Sicht wäre es fraglich, ob er einem Marienhofneubau erneut zustimmen würde, sagte auch Präses Dr. Mathias Nebendahl, der auch als Synodaler sprach. Das Propsteialtenheim sei schon immer wirtschaftlich ein Problemfall gewesen. Das habe auch die Synode gewusst.

Der Marienhof sei seinerzeit zu klein geplant worden, sagte Propst Havemann. 80 Plätze, also gut doppelt so viele wie derzeit, seien eine Mindestgröße.

Kritik aus Synode an Kirchenkreis-Führung

Pastor Rolf Peter Lübbert aus Pronstorf kritisierte, dass der Synode vor ihrem Beschluss zum Verwaltungsneubau die möglichen Schließungspläne für das Propsteialtenheim nicht bekannt gemacht worden seien.

„Beides hat nichts miteinander zu tun“, antwortete Propst Havemann, „auch wenn es emotional verbunden ist.“ Das eine sei die Wirtschaftlichkeit des Heimes, das andere die Frage, was wirtschaftlicher für die Verwaltung sei: Neubau oder zu mieten. Und die Verschwiegenheit sei wichtig gewesen. „Ohne Stillschweigen wären seriöse Verhandlungen nicht möglich gewesen.“

Kleines Trostpflaster für Kirchengemeinde Segeberg

Scharfe Kritik am Vorgehen der Kirchenkreisführung äußerte mehrfach die Synodale Bettina Gräfin Kerssenbrock, lieferte sich manches Wortduell mit Präses Nebendahl.

Ein kleines Trostpflaster, unter einem anderen Tagesordnungspunkt, gab es zumindest für Bad Segeberg. Die durch den Wegzug von Pastorin Rebecca Lenz ruhende Stelle wird nun doch besetzt, zumindest mit halber Stelle. Weil es derzeit Pastorennachwuchs gibt, darf eine Pastorin oder ein Pastor im Probedienst im Februar 2022 die Arbeit aufnehmen.