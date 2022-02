Henstedt-Ulzburg

Nur kurz hatten die Kritiker der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) gedacht, dass Henstedt-Ulzburg als Veranstaltungsort aus dem Fokus der AfD geraten ist. Zwar hatten die Segeberger Parteimitglieder ihre Direktkandidaten für die kommenden Landtagswahl nicht im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ernannt, sondern in einer Lokalität in Elmshorn, aber nun hat der Landesverband den Saal in Henstedt-Ulzburg reserviert.

Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 19., und Sonntag, 20. Februar, hält die AfD ihre Landeswahlversammlung sowie ihren Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg ab. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, eingelassen werden Teilnehmende ab 9 Uhr. Der Sonntag dient nach Auskunft der AfD als Puffer, falls man am Sonnabend nicht alle Tagesordnungspunkte schaffe.

AfD fühlt sich wohl im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg

Neben der Verabschiedung des Wahlprogramms gilt es weitere wichtige Entscheidungen zu treffen: Für einige Wahlkreise müssen noch Direktkandidaten aufgestellt werden. Während die Segeberger sich bereits festgelegt haben, fehlen noch Kandidaten aus anderen Wahlkreisen, wie Volker Schnurrbusch von der AfD Schleswig-Holstein erklärt. Der Vorsitzende der AfD-Gruppe im Landtag von Schleswig-Holstein, Jörg Nobis, kandidiert im Wahlkreis Segeberg-Ost (26). Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Segeberger Kreistag und in der Kaltenkirchener Stadtvertretung, Julian Flak, tritt im Wahlkreis Segeberg-West (25) an. Sven Wendorf, neuer Fraktionsvorsitzender in der Norderstedter Stadtvertretung und 1. stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion, kandidiert im Wahlkreis Norderstedt (27).

Der AfD-Landtagsabgeordnete Volker Schnurrbusch Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Weshalb die Partei wieder nach Henstedt-Ulzburg kommt, erklärt Schnurrbusch: „Wir fühlen uns wohl in Henstedt-Ulzburg, dort sind wir immer gerne“, begründet er. Nach Elmshorn sei man ausgewichen, weil das Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg am Wunschtermin belegt gewesen sei.

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt plant mit Hochdruck Kundgebungen an beiden Tagen, an denen die AfD in der Gemeinde zu Gast ist. „Wir wollen wieder Flagge zeigen“, erklärt eine Sprecherin des Bündnisses. Sie und ihre Mitstreiter hoffen auf eine rege Teilnahme an ihren Protestveranstaltungen gegen die Rechtspopulisten. Dabei hat das Bündnis aufgegeben, sich dafür einzusetzen, dass das Bürgerhaus für die AfD gesperrt wird. „Uns wurde bestimmt schon 50 Mal gesagt, dass das nicht möglich ist. Nun protestieren wir eben nur gegen die rechte Partei AfD.“

Seit Jahren schon gibt es in regelmäßigen Abständen Diskussionen darum, warum die Rechtspopulisten das Bürgerhaus mieten dürfen. Die Verwaltung mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt an der Spitze hat mehrfach geprüft, ob es dagegen einen rechtlichen Weg gibt. Aber den, so wurde stets mitgeteilt, gebe es nicht, ohne auch die anderen Parteien und Wählergemeinschaften aus dem Bürgerhaus aussperren zu müssen. Auch Schmidts Vorgänger Stefan Bauer hatte bereits die Rechtslage abgeklopft.

Genauso wie gegen die sogenannten „Spaziergänge“ von Gegnern der Anti-Corona-Maßnahmen, die jede Woche durch Henstedt-Ulzburg gehen, wolle das Bündnis auch am kommenden Wochenende wieder gegen die AfD aufstehen und nicht nachlassen im Protest, teilt die Sprecherin mit.

Die AfD Schleswig-Holstein könne gut mit Protesten wie in Henstedt-Ulzburg leben, berichtet Volker Schnurrbusch. Man nehme die Kundgebungen ernst. „Es ist ja alles im Rahmen.“ Die Besucherinnen und Besucher der Parteiveranstaltungen würden sich sicher fühlen in Henstedt-Ulzburg. Die Demonstranten und die AfD-Mitglieder seien durch die Polizei gut getrennt voneinander.

AfD muss Hygienekonzept zusammenstellen

Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung hat die AfD für die einzelnen Veranstaltungstage 200 Teilnehmende angemeldet. Volker Schnurrbusch rechnet mit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es gilt die 3G-Regel. Man könne, so Gemeindesprecher Malte Pohlmann, als Hausherr nicht auf die 2G-Regel bestehen, da es sich bei der Veranstaltung der AfD um eine politische Versammlung handele, auf der Kandidaten für die Landtagswahl ernannt werden. Deshalb gelte 3G. Ein Hygienekonzept ist erforderlich. Für dessen Kontrolle sei der Kreis Segeberg zuständig.