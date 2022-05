In rund einem Jahr soll der erste Spatenstich für Bad Bramstedts größte Gewerbeansiedlung der letzten Jahrzehnte gesetzt werden. Die Hamburger Waldemar Link GmbH will dann mit dem Bau ihrer Produktionsstätte beginnen. Im städtischen Planungsausschuss zeigte das Unternehmen erste Pläne.

Erstmals Pläne vorgestellt - Prothesenhersteller Link will 2023 mit Bau in Bad Bramstedt beginnen

Von Einar Behn