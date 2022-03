Krieg in der Ukraine - Flüchtlingshilfe in Bebensee: 23 Ukrainer werden in Familien betreut

Als der Krieg in der Ukraine begann, wollten Susanne Wulfsberg und Milena Bradley sofort helfen. Mit Bussen holten sie Dutzende Flüchtlinge nach Deutschland. In Bebensee kümmern sich nun viele Menschen um mehrere Familien aus dem Kriegsgebiet.