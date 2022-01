Über 1500 Clubbesucher hatten nach Omikron-Fällen bei Weihnachtsveranstaltungen in Quarantäne gehen müssen, etliche Infizierte in Isolation. Für viele hob der Kreis Segeberg die Beschränkungen nun auf. Per Pressemitteilung, weil der Infektionsschutz mit einzelnen Benachrichtigungen nicht nachkommt.