Quartett Agacente brachte Flath-Halle in Bad Segeberg zum Klingen

Bad Segeberg

Mit Augen und Ohren war am Freitag der Werkstoff Holz in der Kunsthalle Otto Flath zu genießen. Das Ensemble Agacente spielte zugunsten des Förderkreises. Das besondere: Die vier Instrumente sind Nachbauten von historischen Instrumenten aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

So konnten die Besucher nicht nur die Werke von Komponisten wie Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach sowie Kammermusik aus Frankreich erleben, sondern erhielten auch einen Eindruck, wie die modernen Instrumente zur Zeit dieser großen Komponisten aussahen. „König Ludwig XIV war ein Gambenfan“, berichtete Gregor Hammans, der große Spielfreude auf seiner Viola da Gamba zeigte und große Virtuosität an seinem Instrument, das zwischen den Knien ruhte, zeigte.

Bei Hamburger Symphonikern gespielt

Auch das Cembalo von Thomas Brands hatte seine Geschichte. „Das Original wäre nicht zu bezahlen“, berichtete Brands, der sonst wie Gregor Hammans bei den Hamburger Symphonikern Kontrabass spielt. Auch sein Cembalo-Nachbau brachte die ganze Fülle dieses viel zu selten zu hörenden Instrumentes, das bei aller Grazilität auch schöne, satte Bässe erklingen ließ.

Susanne Geiger spielte nicht nur auf der Traversflöte, sie erklärte nach dem Konzert auch bereitwillig den Unterschied zur heute gebräuchlichen Querflöte. „Weil die Traversflöte aus Grenadillholz besteht, klingt sie weicher als die metallene Querflöte, sagte sie. Außerdem komme die Traversflöte ohne Klappen aus. Die Löcher, die die Tonhöhe beeinflussen, werden wie bei der Blockflöte direkt mit den Fingern bedeckt.

Besondere Saiten aufgezogen

An der Geige von Christiane Pritz (ebenfalls Hamburger Symphoniker) wurde zwar nicht viel verändert – heute produzierte Geigen sind ohnehin meist Nachbauten der großen Meister wie Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri oder Nicola Amati. Um das Spielgefühl und den Klang zu erreichen, die Telemann und Bach vor Augen und Ohren hatten, hatte Christiane Pritz aber besondere Saiten aufgezogen. Zudem spielte sie einen Barockbogen, der kürzer und leichter ist als der heute gebräuchliche und weniger Haare hat, so dass alles leicht und grazil klingt.

Lesen Sie auch Etwas kulturelle Normalität

So ausgestattet erfreuten die vier Musikerinnen und Musiker, die sich in Kattendorf zu den Proben treffen, die 60 Zuhörer eine kurzweilige Stunde lang. Das Ambiente ermunterte dabei, immer wieder den Blick auch zu den Kunstwerken Otto Flaths wandern zu lassen. So trafen sich die filigranen Techniken und hohe Meisterschaft von Bildhauerei und Musik.

Herzen der Zuhörer erreicht

Lang anhaltender Applaus zeigte den Musikern, dass sie die Herzen der Zuhörer erreicht hatten. Dagmar Linden dankte dem Quartett auch, weil es das Konzert zu Gunsten des Förderkreises Kulturforum Flath gab. Flath hätte sich sicher daran erfreut, liebte er doch die Musik und die Musikanten, denen er mehrere Skulpturen und Aquarelle widmete, sagte Linden.

Der Blumengarten neben der Kunsthalle Otto Flath war das letzte Projekt, das Vorsitzender und Kassenwart Werner Schulze noch begleiten konnte. Quelle: Detlef Dreessen

Nur ein Besucher wurde von den Flath-Freunden vermisst: Werner Schulze. Der umtriebige Vorsitzende und Kassenwart des Förderkreises war am Morgen vor dem Konzert zu Grabe getragen worden. Erinnern werde an ihn auch der neue Blumengarten neben der Ausstellungshalle, sagte Günther Gathemann. „Das war eines der letzten Projekte, die Werner Schulze auf den Weg gebracht hat.“