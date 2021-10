Bad Segeberg

Jetzt fehlt am Eingang eigentlich nur noch ein Schild mit durchgestrichenem Corona-Virus und der Aufschrift: „Ich muss leider draußen bleiben.“ An alles andere hat David Bünz gedacht, bevor er seinen Que-Danceclub an der Rosenstraße nach langer Zwangspause am vergangenen Wochenende wieder geöffnet hat. Sicherheit steht für den 30-Jährigen derzeit an absolut oberster Stelle. „Anders geht es nicht, ein Corona-Fall wäre für uns in dieser Phase der absolute Gau.“

Seit März vorigen Jahres hatte die Disco unweit des Alten Bahnhofs den Betrieb eingestellt. Erst am vorigen Freitag wagte der Bad Segeberger, der den Laden seit 2017 alleinverantwortlich betreibt, mit einer „Welcome-back-Party“ den Neustart. An den kommenden Wochenenden ist wie früher immer freitags und sonnabends Party – freitags für Besucher ab 16, sonnabends für Gäste ab 21 Jahren. „Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, die Altersgruppen so zu trennen“, sagt David Bünz.

Tests dürfen nicht älter sein als sechs Stunden

Doch egal ob 16 oder 36: Die Hygieneregeln gelten für alle gleichermaßen – selbst für das Personal. Grundlage sind auch im „Q“ die bekannten 3G-Regeln: Genesen, geimpft, getestet. Mit der kleinen Verschärfung, dass ein Antigen-Schnelltest nicht älter sein darf als sechs Stunden. Für sehr Kurzentschlosse gibt es auf dem Parkplatz sogar ein Mini-Testzentrum. Wie lange noch, müsse sich zeigen, erklärt der Betreiber. Schließlich müssten die Nutzer ihre Test bald selbst bezahlen. „Am kommenden Wochenende bieten wir das aber mit Sicherheit noch an; am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 21 Uhr.“

Akzeptiert werden am Eingang allerdings ausschließlich Testergebnisse oder Impfzertifikate, die digital vorliegen. „Es muss unbedingt ein QR-Code dabei sein“, betont der Chef. Bei der Premiere habe es ein paar Probleme gegeben, weil das Testzentrum in Bad Segeberg diese Codes nur auf Wunsch zusammen mit der E-Mail übermittle.

QR-Codes werden im Que-Danceclub per App gecheckt

Grund für David Bünz, so zu verfahren, ist die Schnelligkeit. „Es gibt eine App, mit der die Gültigkeit der Dokumente sofort überprüft werden kann.“ Leider habe es in der Branche immer wieder Nachrichten über Fälschungen gegeben. „Wir können da nichts riskieren.“ Der gesamte Kontrollvorgang finde auch vor dem Gebäude statt. Gegen lange Schlange auf dem Parkplatz könne allerdings auch er nichts machen. Am ersten Tag de Betriebs hätten die ersten Gäste schon um kurz nach sieben Uhr vor der Tür gestanden. Stunden vor der Öffnung. „Ich dachte, ich gucke nicht richtig.“ Der Que-Danceclub habe dann rund eine Stunde früher als geplant geöffnet,

Das Que an der Rosenstraße startet nach langer Zwangspause voll durch. Die erste Veranstaltung war gleich ausverkauft. Quelle: privat

Einen großen Vorteil biete das neu eingeführte Ticket-System. Für alle Veranstaltungen könnten Karten bequem und kontaktlos online über die Homepage erworben werden. „Vorne geht dann abends mit dem entsprechenden QR-Code auf dem Handy alles viel zügiger.“ Was dem 30-Jährigen an dieser Stelle besonders wichtig ist: „Wer im Internet bucht, hat selbstverständlich eine Einlassgarantie.“ Natürlich könnten Besucher auch spontan kommen und ihr Ticket an der Kasse kaufen. „Wenn wir aber für den Abend eine Obergrenze festlegen, wie eigentlich immer, lassen wir genug Platz für die Online-Bucher.“

Mehrfach am Abend wird im Que stoßgelüftet

Dass für die Gäste Desinfektionsmittel bereitstehen, ist für David Bünz, der 2014 als DJ im Que-Danceclub angefangen hatte und vor der Übernahme auch Betriebsleiter war, fast schon ein Selbstgänger. „Wir desinfizieren aber auch in regelmäßigen Abständen alle Kontaktflächen.“ Gespült werde ausschließlich mit der Maschine. Und obwohl die bestehende Lüftungsanlage theoretisch ausreichen würde, werde mehrfach am Abend stoßgelüftet. „Das machen wir über die Notausgänge“, erläutert er. Man achte dabei im Interesse der Anwohner darauf, dass in diesem Moment nicht gerade die lautesten Techno-Bässe nach außen dringen.

Selbst sein Team lässt David Bünz vor jeder Veranstaltung testen – egal ob geimpft oder genesen. Viele seiner Leute seien ihm über die monatelange Durststrecke treu geblieben und jetzt wieder am Start. „Ein paar habe ich leider auch verloren.“ Doch inzwischen seien ein paar Neue dazugestoßen, die ihre Bewährungsprobe bereits zu seiner Zufriedenheit bestanden hätten. Inklusive Sicherheitsdienst bestreitet der 30-Jährige den Betrieb jeweils mit gut 20 Personen.

Zwei Abende lang Oktoberfest im Que-Danceclub

So viele dürften es auch beim nächsten größeren Highlight im „Q“ wieder sein: Am Freitag und Sonnabend, 15. und 16. Oktober, heißt es an der Rosenstraße „O’zapft is!“

Nachdem auch in diesem Jahr überall die Oktoberfeste ausgefallen seien, unter anderem das Mega-Event bei Möbel Kraft, soll es in Bad Segeberg nun doch noch eine bajuwarische Sause geben: „Natürlich in etwas kleinerem Rahmen.“ Ende des Monats ist das Thema an zwei Abenden dann „Halloween“. Mal schauen, ob vielleicht jemand als Corona-Virus kommt. Ein Verbotsschild gibt es ja noch nicht.