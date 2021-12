Zweimal gab es in Bad Bramstedt sogenannte Montagsspaziergänge der Querdenkerszene. In einer Allparteienallianz richtet sich die Politik nun gegen Verschwörungstheoretiker. Impfen sei Bürgerpflicht, heißt es in dem Appell. Besonders verärgert sind die Politiker über ein Grabgesteck vor dem Rathaus.