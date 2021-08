Bad Bramstedt

Von Anfang Juli bis zum vergangenen Sonntag konnten Bürger und Bürgerinnen auf einem virtuellen Stadtplan Kritik und Anregungen zum Fahrradverkehr vermerken. Rund 150 Einträge hinterließen die Teilnehmenden, die meisten davon wohl selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs. Sie fließen in ein Mobilitätskonzept der Stadt ein, das Ende des Jahres vorliegen soll. Die Eintragungen zeigten, dass sie von Leuten vorgenommen wurden, die sich auskennen, die viel mit Rad unterwegs sind.

Viele traurige Smileys

Dass die nicht viel Gutes finden, überrascht nicht. Radfahrer kamen in der Verkehrsplanung der Stadt in den letzten Jahren nur am Rande vor, die Versäumnisse auszugleichen, ist eine Mammutaufgabe. Allein neun traurige Smileys kassierte die Hamburger Straße mit ihrem desolaten Radweg. Der allenfalls 300 Meter lange Straßenabschnitt An der Beecker Brücke/Kirchenbleeck erhielt neun traurige Smileys. Hier dominiert der Autoverkehr, wie schon vor 2011, als die Umgehungsstraße fertig wurde. Sie sollte die Innenstadt eigentlich entlasten. Die Radfahrer fühlen sich an den Rand gedrängt. Ein Umfrageteilnehmer schlägt vor: „Auf der Fahrbahn werden Fahrradstreifen markiert, die Abbiegespur bei der Sparkasse entfällt dafür.“

Auch der Liethberg sorgt für Kritik: „In diesem Bereich hat der Radweg teilweise keinen Belag im Bereich des Baumbestandes“, schreibt ein Teilnehmer. Sein Vorschlag: Die dreispurige Fahrbahn verschmälern und dafür einen breiten Fuß- und zweistreifigen Radweg anlegen.

Unübersichtlichkeit durch parkende Autos

Der Maienbeeck, in der Verkehrspolitik der Stadt ein Dauerzankapfel, ist bei Radlern ebenfalls unbeliebt. Die halbseitig auf dem Bürgersteig parkenden Autos sorgten für Unübersichtlichkeit auch bei Fußgängern, die die Fahrbahn kreuzen wollen, schreibt ein Umfrageteilnehmer. Sein Vorschlag: Das Parken nur auf einer Seite erlauben, auf der anderen einen breiten Radweg anlegen. Ein anderer schreibt: „Ein täglicher Kampf. Fußweg zu schmal, auf der Straße wird gehupt und eng überholt, da kein vernünftiger Radweg.“

Andere beklagen sich über zu lange Wartezeiten an Ampeln, fehlende Wegweiser am Radweg der Umgehungsstraße, nicht geschnittenen Hecken, die den Radweg blockieren. Und ein schon fast in Vergessenheit geratenes Thema taucht wieder auf: die Durchtrennung des Fuhlendorfer Weges/Seegenweg an der Ortsumgehung. Die Verbindungsstraße zwischen Bad Bramstedt und Fuhlendorf war früher beliebt bei Radfahrern und Spaziergängern. Eine einfache, 1,50 Meter Holzbrücke über der Bundesstraße könnte die Verbindung wieder herstellen, schlägt ein Bürger vor.

Ergebnisse werden Bürgerforum präsentiert

Die Stadt hatte das Mobilitätskonzept wegen der häufigen Kritik an der Verkehrssituation für Radfahrer in Bad Bramstedt beschlossen und das Lübecker Verkehrsplanungsbüro Urbanus mit der Erstellung beauftragt. Das entwarf dann den Stadtplan und forderte die Bad Bramstedter auf, Kritik und Anregungen dort einzutragen. Mittlerweile ist auf die www.bad-bramstedt.de zu findende Seite gespickt mit traurigen Smileys, immer an den Orten, an denen die Teilnehmer etwas zu kritisieren haben. Einige glückliche Smileys gibt auch, doch die sind kaum auszumachen. Geschäftsführer Stefan Luft sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung.“ Rund 150 Einträge konnte er verzeichnen. Für eine 15.000-Einwohner-Stadt sei das ein guter Wert. In Quickborn, wo Urbanus ebenfalls tätig war, gab es gut 250 Einträge. Die Stadt hat allerdings auch 6000 Einwohner mehr. In Schwerin mit 95.000 Einwohner gab es rund 1000 Einträge.

Wer etwas in den Plan eintrug, bekam einige Zeit später eine E-Mail, aus der hervorgeht, dass sein Schreiben auf der Karte veröffentlicht wird. Jeder Eintrag wird zuvor kontrolliert. Stefan Luft: „Wir wollen natürlich nicht, dass dort Unsinn oder Beschimpfungen veröffentlicht werden.“ In Bad Bramstedt sei aber kein Eintrag abgelehnt worden.

Urbanus-Chef Luft und seine Mitarbeitenden hatten sich selbst auch schon ein Bild von der Situation in Bad Bramstedt gemacht. „Wir werden die Anregungen der Bürger mit unseren Feststellungen abgleichen“, so Luft. Im Oktober könnten die Ergebnisse dann der Stadt präsentiert werden. Dann sei auch ein Bürgerforum geplant, wo sie vorgestellt würden. Ende des Jahres soll das Mobilitätskonzept dann vorliegen. Danach ist die Stadt am Zuge, die Vorschläge umzusetzen.

Manches so Luft, könnte sofort geschehen. Für den Maienbeeck beispielsweise eigneten sich wegen der parkenden Autos keine Fahrradschutzstreifen wie im Landweg und die Bürgersteige seien zum Radfahrern viel zu schmal. „Hier könnten Piktogramme aufgebracht werden, die die Autofahrer darauf hinweisen, dass die Fahrbahn auch von Radfahrern genutzt wird“, so der Experte. „Das kostet nicht viel und lässt sich schnell umsetzen.“