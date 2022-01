Struvenhütten/Kaltenkirchen

Was sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hatte, wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit Wirklichkeit. Die Raiffeisenbank Struvenhütten wird mit der Vereinigten VR Bank, zu der neben der Föhr-Amrumer auch die Kaltenkirchener Bank gehört, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres fusionieren, dort zur Filiale werden. „Die Verantwortlichen beider Institute haben eine lose Absichtserklärung dahingehend unterschrieben“, sagt Sven Peters, Vorstand der VR Bank. Lose deshalb, weil die Mitglieder der beiden Banken in dieser Frage das letzte Wort haben.

Zweites Vorstandsmitglied nicht gefunden

Sollte es zur Fusion kommen, woran in beiden Geldinstituten niemand zweifelt, wäre es das Ende der Eigenständigkeit der Struvenhüttener Mini-Bank, der kleinsten Genossenschaftsbank Deutschlands mit zwei Vorständen und nur einer Angestellten. Sie hat es angesichts der vielen gesetzlichen Auflagen, die ob klein oder groß strikt eingehalten werden müssen, seit Jahren Schwierigkeiten, sich zu behaupten. Immer wieder stand deshalb das Thema Fusion im Raum.

Die Kaltenkirchener Bank, die Teil der Vereinigten VR Bank ist, wird ihr Filialnetz mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Raiffeisenbank Struvenhütten erweitern. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Anfang 2021 schien das Pendel aber wieder zu Gunsten der Eigenständigkeit auszuschlagen, da mit Benjamin Köhler ein notwendiger Nachfolger für Vorstand Heinz-Egon Behn gefunden zu sein schien, der in diesem Sommer in Rente geht. Doch Köhler kündigte überraschend Mitte letzten Jahres, ein Ersatz konnte nicht gefunden werden.

Fusion für Struvenhüttener Bank alternativlos

Deshalb ist die Fusion für Struvenhütten alternativlos. Zumal auch mit der Kaltenkirchener Bank ein Partner bereitsteht, mit dem die Struvenhüttener bereits über Jahre auf vielen Feldern eng zusammenarbeiten, zum Beispiel bei der Versorgung mit Bargeld. Nach den Worten von Peters und dem Struvenhüttener Bank-Vorstand Henning Pöhls arbeiten beide Institute gerade intensiv an dem Fusionsfahrplan und den Auswirkungen des Zusammenschlusses, um das Ergebnis dann auf den Mitgliederversammlungen der beiden Genossenschaftsbanken vorstellen zu können. Die sollen im ersten Halbjahr dieses Jahres durchgeführt werden. „Ich hoffe, dass das in Präsenz stattfinden kann, denn es sind ja weitreichende Beschlüsse zu treffen“, so Peters.

Tägliche Öffnungszeiten nicht mehr wahrscheinlich

Spätestens Ende September müsse für die rückwirkende Fusion alles unter Dach und Fach sein, damit die notwendigen technischen Änderungen in Angriff genommen werden können. VR-Bank-Vorstand Peters hält die Fusion für die „für die Region beste Lösung“. Sie habe sich angeboten, weil Struvenhütten genau im Marktgebiet der Vereinigten VR Bank liege, die neben der Niederlassung in Kaltenkirchen auch noch Filialen in Hartenholm und Todesfelde unterhalte. „Und die Struvenhüttener sind ohnehin nach Kaltenkirchen hin orientiert.“

Klar ist, dass die Struvenhüttener Bank nach der Fusion auf Dauer werktags nicht mehr tägliche Öffnungszeiten anbieten, aber auf keinen Fall geschlossen werde, wie es zum Beispiel die benachbarte VR Bank in Holstein mit Sitz in Pinneberg gerade mit zahlreichen ihrer Filialen in den Ämter Kisdorf und Kaltenkirchen-Land praktiziert hat. „Das ist uns eine Herzensangelegenheit, dass unsere Kunden auch in Zukunft die Möglichkeit haben, ihre Bankgeschäfte vor Ort zu erledigen“, unterstreicht Pöhls.

Henning Pöhls bleibt in leitender Funktion

Zurzeit sieht es danach aus, dass dieses Jahr an den Öffnungszeiten noch nicht gerüttelt wird, ab 2023 eine Anpassung wie etwa in den Nachbarorten geschieht. So ist die Filiale in Hartenholm an drei, die in Todesfelde an zwei Tagen geöffnet. „Wir werden da sicher einen guten Kompromiss finden“, ist sich Pöhls sicher.

Vorstand Sven Peters von der Vereinigten VR Bank hält die Fusion mit der Raiffeisenbank Struvenhütten für eine gute Lösung für die Region. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Er wird nach der Fusion mit der VR Bank dort beschäftigt bleiben, „in leitender Funktion“, wie Peters erklärt. Pöhls wird der einzige Mitarbeiter, der zu übernehmen ist, denn neben Heinz-Egon Behn geht auch Mitarbeiterin Anke Tietze in diesem Jahr in Rente.

Vereinigte VR Bank entstand erst 2020

Die Raiffeisenbank Struvenhütten hat rund 360 Mitglieder. Das Bilanzvolumen betrug 2021 rund 20,5 Millionen Euro. Die Vereinigte VR Bank ist da ein ganz anderes Kaliber. Sie entstand 2020 aus der Fusion der Föhr-Amrumer Bank mit der Kaltenkirchener Bank, beschäftigt knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat etwa 5000 Mitglieder und erreichte 2021 ein Bilanzvolumen von rund 500 Millionen Euro.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Institut gehören neben der Kaltenkirchener Bank mit ihrer räumlich separaten Immobilienabteilung und den Zweigstellen in Hartenholm und Todesfelde auch Standorte auf den Inseln Föhr und Amrum.