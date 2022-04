Kaltenkirchen

Es ist das derzeit größte Bauprojekt in Kaltenkirchen – und ein lange ersehntes: Der Anbau an das Rathaus in der Holstenstraße schreitet sichtlich voran. Allerdings liegen die Arbeiten nicht im Zeitplan. Schuld daran sind Baustoffknappheit und Lieferprobleme, die auf die Pandemie und den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind.

„Der Anbau wird nicht, wie geplant, Ende des Jahres fertig werden, sondern wohl erst im März kommenden Jahres“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Und nicht nur das: Auch der Finanzplan wird sich wahrscheinlich nicht einhalten lassen und nach oben korrigiert werden müssen. Auch hierfür können Planer und Firmen nichts: Die Preise steigen, die Inflation auch. „Wir müssen die Kostenentwicklung abwarten, es ist schwierig zu kalkulieren“, so Krause. Zur Grundsteinlegung Anfang November 2021 standen noch rund 5,6 Millionen Euro Kosten für den Anbau im Raum. Schon zu diesem Zeitpunkt kamen 300.000 Euro Mehrkosten dazu, aufgrund von steigenden Baumaterialpreisen.

Trotz der Verzögerung laufe beim Bau alles gut. „Keine Schwierigkeiten, keine Verletzungen. Alles läuft reibungslos“, sagt André Kruse vom Bauamt der Stadt. Der Bauingenieur betreut die Arbeiten und ist Schnittstelle zwischen dem Bauleiter und der Verwaltung. Jeden zweiten Tag ist er auf der Baustelle unterwegs. „Wir sind noch beim Rohbau. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss stehen schon. Nächste Woche wird die Decke betoniert“, berichtet Kruse. Dann kommt das zweite und letzte Obergeschoss oben drauf. In ein paar Wochen startet dann der Innenausbau.

Neubau energetisch auf dem modernsten Stand

„Parallel werden auch schon Teile der Haustechnik eingebaut, zum Beispiel die Schläuche für die Wärmepumpe, die die Decken und Böden im Winter erwärmt und im Sommer kühlt“, erklärt Kruse. Das nennt sich „Bauteilerwärmung“. Diese sorge auch für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit. Der Rathausanbau werde so klimafreundlich und energiesparend gebaut, wie es die Möglichkeiten derzeit zulassen, sagt der Bürgermeister. Neben der Wärmepumpe wird es zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geben.

Eine nicht so schöne, aber nicht vermeidbare Nebenwirkung ist natürlich der Baulärm mitten in der Stadt. „Ich kann da bei den Anwohnern nur um Verständnis bitten“, sagt Hanno Krause. Im Rathaus selbst sorge der Baulärm an manchen Tagen dafür, dass einige Mitarbeitende innerhalb des Gebäudes umziehen oder ins Homeoffice wechseln. Sobald der Durchbruch zwischen Bestands- und neuem Gebäude dran ist, zieht ein Teil der Verwaltung vorübergehend um, in die Holstenstraße 18, das Gebäude der Deutschen Bank. Dort hat die Stadt einige Büroräume angemietet.

Karl-Michael Schröder, André Kruse und Bürgermeister Hanno Krause (von links) bei der Baustellenbesichtigung: Noch ist es kaum vorstellbar, dass dort im Erdgeschoss künftig ein Café oder Bistro Platz finden soll. Quelle: Sylvana Lublow

Im Anbau, also im ersten und zweiten Obergeschoss, werden 20 Büros Platz finden, in denen rund 40 Angestellte arbeiten sollen. Neben den Büros wird es noch Versammlungsräume und WC-Anlagen geben. Außerdem wird ein Fahrstuhl vom Keller bis ins zweite Obergeschoss führen. Der Bürgermeister und sein Verwaltungsstab ziehen in den Neubau, das stehe schon mal fest. Die bisherigen Büroräume des Bürgermeisters und der Büroleitung fallen ohnehin dem Durchbruch zum Opfer.

Außengastronomie rund um den Neubau möglich

Das Erdgeschoss wird der Verwaltung nicht zur Verfügung stehen – dort soll ein gastronomischer Betrieb einziehen. „Wir stellen uns ein Café oder ein Bistro vor“, sagt Krause. Man habe extra auf eine Großküche plus Abluftanlage verzichtet. „Die würde allein schon eine Viertelmillion Euro kosten“, sagt Krause: „Und wenn sich dann kein Gastronom fände, hätten wir umsonst so viel investiert.“ Welches Lokal auch immer kommendes Jahr in den Rathausanbau einziehen mag: Die Bedingungen, vor allem für die Außengastronomie, sind super. Zur Straße hin könnten die Gäste unter der Arkade sitzen und hinter dem Gebäude hätten sie einen Blick auf den lauschigen Rathausgarten mit Teich und kleiner Fontäne.

Der Anbau ist außerdem komplett unterkellert. Dort werden die WCs für das Lokal, Lagerräume sowie die Haus- und Sicherheitstechnik Platz finden. Ganz zum Schluss werden dann noch die Außenanlagen aufgehübscht. Für diese Arbeiten werden derzeit noch per Ausschreibung die passenden Firmen gesucht.