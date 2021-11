Kaltenkirchen

Im Juli begannen die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Anbau an das Rathaus in der Holstenstraße. Am Mittwoch konnte der Grundstein gelegt werden, was Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe zusammen mit dem verantwortlichen Architekten Martin Froh übernahmen. Gemeinsam steckten sie eine Kupferrolle, gefüllt mit Zeitungen und Münzen, in den Betonboden.

Rathaus Kaltenkirchen ist für 100 Mitarbeitende zu klein geworden

„Wir wollen in zehn Monaten einziehen“, sagte Bürgermeister Hanno Krause bei der feierlichen Grundsteinlegung: „Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu Verzögerungen aufgrund von Baustoffmangel kommen wird.“ Rund 100 Mitarbeiter sind derzeit im Rathaus beschäftigt – zu viele auf zu engem Raum, sagt Krause: „Ein Anbau war bereits 2012 geplant. Bis heute sind wir im Haus alle sehr zusammengerückt, haben teilweise schon anderswo Büroräume angemietet.“ Wegen wichtiger Investitionen in die öffentliche Infrastruktur habe die Stadt damals den Anbau verschoben. „Ein weiteres Zusammenrücken war jetzt nicht mehr möglich. Ich bin der Stadtvertretung dankbar, dass sie die erforderlichen Mittel im Haushalt bereitgestellt hat.“

Wasserpumpe und Solaranlage sorgen für Nachhaltigkeit

Und das ist nicht wenig: Rund 5,6 Millionen Euro kostet der Anbau. Schon jetzt kamen 300.000 Euro Mehrkosten dazu, aufgrund von steigenden Baumaterialpreisen. Das kubusförmige Gebäude wird viergeschossig gebaut. „In drei Geschossen sind 20 Büroräume geplant, in denen Platz für etwa 35 Mitarbeitende sein wird“, berichtete der verantwortliche Architekt Martin Froh. Auch das Magistratszimmer mit einer Größe von rund 80 Quadratmetern wird im Anbau Platz finden. Dazu kommen Technikräume und eine barrierefreie WC-Anlage. Außerdem gibt es einen Fahrstuhl und einen Keller. „Die Besonderheit ist das Erdgeschoss mit einer hybriden Fläche, die für Gewerbe, Gastronomie oder auch eine Praxis genutzt werden kann“, erklärt Froh. Davor wird es eine Loggia geben und sechs Stahlsäulen.

So wird der Anbau an das Rathaus aussehen. Quelle: Winking · Froh Architekten

„Es handelt sich um einen modernen Bau, der ähnlich wie das Rathaus nordische Züge haben wird. Mit einem Backsteingiebel und Backsteinrelief wird es sich gut einfügen“, so der Architekt, der bei der Umsetzung auch auf Nachhaltigkeit und klimaeffizientes Bauen setzt: „Es wird nicht mit fossilen Brennstoffen geheizt, sondern mit einer innovativen Wasserpumpe. Und auf dem Dach wird es eine Photovoltaikanlage geben.“

„Das Rathaus soll eigentlich immer das größte Haus in der Stadt sein, neben der Kirche“, erzählt der Architekt: „Das hat sich aber geändert. Die Städte wachsen und damit auch die Maßstäbe.“ Gerade jetzt müsse man vorsichtig mit der Entwicklung der Stadt umgehen, sagte Froh: „Investoren machen Druck und wollen immer mehr und größer bauen. Sie haben es in der Hand, wie Sie mit diesem Druck umgehen“, richtete Froh sich an die Stadtvertreter und den Bürgermeister. Martin Froh ist in Kaltenkirchen aufgewachsen und hat dort auch sein Abitur gemacht. Er arbeitet mittlerweile in Berlin und Hamburg in seinem Architekturbüro „Winking Froh-Architektur“. Froh hatte 2019 den Architekten-Wettbewerb für den Rathausanbau gewonnen.

Anbau bringt mehr Leben in die Innenstadt

Zur Grundsteinlegung waren Vertreter fast aller Fraktionen gekommen, ebenso wie Nachbarn und ansässige Geschäftsleute. „Sie alle müssen die Baustelle ertragen und auch die Sperrung der Straße“, wandte sich der Bürgermeister an letztere. Er hoffe aber, dass der Anbau am Ende „von den Bürgern der Stadt als ihr Bau anerkannt wird“. Die Kaltenkirchener würden von dem Rathausanbau profitieren, da es die Innenstadt mit mehr Leben erfüllen werde.