Raubüberfall mit Schusswaffe auf Tabakgeschäft in Norderstedt

Norderstedt

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann ein Tabakgeschäft in der Segeberger Chaussee überfallen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bedrohte der als einziger Kunde anwesende Täter den 39-jährigen Verkäufer mit einer Pistole, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Zuvor hatte der Unbekannte dem Verkäufer mit seiner Waffe gegen den Kopf geschlagen und diesen dabei leicht verletzt. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief.

Täter in Norderstedt trug Baseballmütze und FFP2-Maske

Der männliche Täter soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Getragen haben soll er eine dunkle Reißverschlussjacke, ein schwarzes Baseballcap und eine schwarze FFP2-Maske. Er war von kräftiger Statur und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 040/528060 entgegen.