Norderstedt/Berlin

Der millionenschwere Einbruch in eine Sparkasse in Norderstedt hat im Sommer bundesweit Schlagzeilen gemacht. Vier Monate später könnten die Ermittler der Aufklärung deutlich nähergekommen sein. Am Freitag ging die Polizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vor. Mehrere Wohnungen in Spandau, Neukölln und Tempelhof, ein Geschäft in Charlottenburg und eine Spielhalle im brandenburgischen Königs Wusterhausen wurden am Morgen von Spezialeinsatzkommandos und der Kripo durchsucht.

„Dabei ging es maßgeblich darum, Beweismittel zu sammeln, die nun ausgewertet werden müssen“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Kieler Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Bad Segeberg sind in dem Fall federführend. Die Ermittler fanden bei den Durchsuchungen auch eine größere Menge Betäubungsmittel. Unterstützt wurden die schleswig-holsteinischen Ermittler vom LKA Berlin, einer Berliner Einsatzhundertschaft und mehreren Spezialeinsatzkommandos. In den jüngsten Monaten hatte sich im Laufe der Ermittlungen der Anfangsverdacht des bandenmäßigen Diebstahls gegen drei Berliner im Alter von 24 bis 44 Jahren erhärtet.

Bei den Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg waren am Freitag auch Verdächtige festgenommen und nach dem Ende des Einsatzes wieder freigelassen worden. Ob es sich dabei um die gesuchten Männer handelte, teilten die Behörden nicht mit.

Einsatz in Berlin schon länger geplant

Bereits am Mittwoch war in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ über den spektakulären Einbruch in Norderstedt berichtet worden. Anschließend gingen nach Polizeiangaben mehr als 50 Hinweise ein. Die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die Staatsanwaltschaft hatten 55 000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. „Bisher war kein Hinweis dabei, der uns entscheidend weitergebracht hat“, sagte Oberstaatsanwalt Bimler.

Die Razzia Freitagmorgen ist demnach auch nicht auf konkrete Hinweise aus der TV-Sendung zurückzuführen. Der Einsatz soll im Laufe der Ermittlungen schon länger geplant gewesen sein.

Einen Tatverdächtigen können die Ermittler aber mittlerweile ausschließen. Sie hatten ein Foto von einem Mann im schwarz-weißen Trainingsanzug veröffentlicht, der im Tatzeitraum den angrenzenden Rewe-Markt betreten hatte. Der Norderstedter hatte sich nach der öffentlichen Fahndung selbst bei der Polizei gemeldet und war durch die Ermittler vernommen worden. „Ein Zusammenhang seiner Person zu der Tat dürfte nach derzeitigem Stand auszuschließen sein“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Spur zum Remmo-Clan

Medien hatten zuletzt berichtet, dass eine Spur nach dem Bankeinbruch in Norderstedt nach Berlin zum bekannten Remmo-Clan führt. Die arabischstämmige Großfamilie, zu der 13 Kernfamilien und etwa 1000 Personen zugeordnet werden, soll auch mit anderen spektakulären Kriminalfällen in Verbindung stehen. Dazu zählen unter anderem der Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum und ein Diamanten-Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.

Zudem erinnerte das Vorgehen der Verbrecher beim Bankeinbruch in Norderstedt an weitere Taten. Der Einbruch muss laut der Polizeiermittler aufwendig geplant gewesen sein. Die Täter hatten im Mai unter einem falschen Namen eine Wohnung über dem Tresorraum der Sparkasse gemietet. Von dort bohrten sie sich Anfang August mit einem Kernbohrer durch den Betonboden in den Raum mit den Schließfächern.

Zusammenhang mit Bankeinbruch in Hamburg-Altona?

Nachdem die Diebe in den Tresorraum gelangt waren, brachen sie mehr als 600 Schließfächer auf und stahlen wertvolle Beute. In Medienberichten war von elf Millionen Euro die Rede. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es sich um eine Millionensumme handelt. Die Täter zündeten Autoreifen in der gemieteten Wohnung an, um Spuren zu vernichten.

Möglicherweise gibt es Verbindungen zu einem versuchten Einbruch in eine Bank in Hamburg-Altona im Oktober 2020. In dem Fall nahm die Polizei im November einen Verdächtigen in Berlin fest, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Auch bei dieser Tat war ein großer Kernbohrer benutzt worden. Die Täter mussten allerdings ohne Beute flüchten.

Zu einer Verbindung zwischen den Durchsuchungen und Mitgliedern des Remmo-Clans mache man keine Angaben, so die Berliner Polizei. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei erklärte, dass es aus den Erfahrungen der jüngsten Jahre niemanden überraschen könne, „dass bei derart spektakulären Straftaten auch immer wieder Spuren nach Berlin und zu bereits bekannten Protagonisten führen. Die Sprösslinge besagter Familien haben mehrfach bewiesen, dass sie zu kriminellen Handlungen fähig sind und sich auch von Verurteilungen nicht wirklich abschrecken lassen“.

Von S. Möhl A. Rabenstein