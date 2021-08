Hasenmoor

„It hurts like hell“, es tut höllisch weh, versicherte Rea Garvey von der Bühne. Aber es half nichts: Der Nieselregen hatte sich zu Strähnen verdichtet, eine Gewitterfront zog auf. Der Veranstalter zog die Notbremse und brach den Auftritt von Garvey nach 75 Minuten ab. Da tröstete auch nicht, dass der Sänger erzählte, dass er vor bei einem vorherigen Konzertabbruch nur eine halbe Stunde spielen konnte.

Das zweite Konzert in der Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm – zum Auftakt sang Max Giesinger – endete in einem kurzen, aber heftigen Schauer. Ruhig waren die 1.800 Besucher der Aufforderung des Veranstalters gefolgt und hatten sich in ihre Autos gesetzt. Einige standen noch zwischen den Wagen und ließen den Abend Revue passieren, als der Regen durch war, aber Ordner mahnten eindringlich, in die Fahrzeuge zu steigen, Blitz und Donner hatten sich noch nicht endgültig verzogen.

Nur ein Stau beim Verlassen des Geländes

Disziplin zeigten die Gäste dann noch, indem sie die Fußgänger passieren ließen, bevor sie ihre Autos in Bewegung setzten. So fand der Abend zwar ein unerwartetes und plötzliches Ende, aber Chaos blieb aus, es gab lediglich einen Stau beim Rausfahren.

Die weiteren Konzerttermine Die weiteren Konzerte: God Save the Queen (18. August), Hämatom (20. August), Philipp Poisel (24. August), Element of Crime (25. August), Joy Denalane (26. August), VNV Nation (27. August), Culcha Candela (28. August), Jan Delay (29. August), Chris de Burg (31. August), Max Mutzke (2. September), Joris (3. September), Deine Freunde (4. September, nachmittags), Doro Pesch (4. September, abends); Gregor Meyle (5. September), Sasha (7. September), Bülent Ceylan (9. September), Hartenholm Olé (10. und 11. September), Die Pochers (13. September), Die Söhne Hamburgs (15. September), Milow (16. September), Johannes Oerding (17. und 18. September), Daniel Wirtz (19. September), Pietro Lombardi (24. September), Saltatio Mortis (25. September) und Fritz Kalkbrenner (26. September). Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über eventim.de oder strandkorb-openair.de.

„Ich spüre so eine gute Stimmung heute“, hatte der gebürtige Ire sein Publikum begrüßt. Er gab sich mild-rebellisch, als er seinen Auftritt – die siebte Show seiner Tour, zu der mehrere Strandkorb-Veranstaltungen zählen – als „Strandkorb-Picknick-social-Abstand-scheiß’-drauf-wir-machen-es-trotzdem-Tour“ bezeichnete. „Heute gibt es Music und Liebe“, kündigte er mit englischem Akzent an.

Zur Galerie Beste Stimmung – bis das Gewitter kam. Das Konzert musste abgebrochen werden.

Zwischen „Supergirl“ und „Wake Me Up“ erzählte er viel. Er fand gute Sachen an Corona: „Alle waren füreinander da“ und verkündete, dass sich durchkämpfen heiße, nicht zu akzeptieren. Dazu spielte seine Band, in der eine Geige Akzente setzte; meistens brachte sie irischen Touch in die Lieder, aber sie ließ sich auch auf ein kleines Duell mit einer rockigen E-Gitarre ein. Garvey selbst beschränkte sich meistens aufs Singen, ab und zu griff er zur akustischen Gitarre. Gute Musiker lieferten eine professionelle Show. Beim Sound wäre weniger allerdings mehr gewesen, die Aussteuerung grenzte ans Lärmige.

Den Spaß, endlich wieder live zu spielen, nahm man Rea Garvey ab. Er tanzte zur Musik seiner Band wild über die Bühne, dann wieder verließ er sich ganz auf seine markante Stimme und eine Gitarre.

Besucher standen vor den Strandkörben und tanzten

Das Publikum teilte seine Freude: Im Strandkorb saß so gut wie niemand, fast alle standen davor, tanzten, sangen mit und wiegten die Arme. Viel mehr Live-Atmosphäre geht unter Corona-Bedingungen wohl kaum. „Das hat gefehlt“, stellte Greta Donath aus Bad Bramstedt schon vor der Show fest: ein Konzert besuchen. Ihre Mutter Astrid hörte vor zwei Jahren beim Werner-Rennen zum letzten Mal live Musik und nannte die Durststrecke „traurig“.

Ihre Erwartung dämpfte sie vorsichtshalber: „Man ist ja bescheiden“. Immerhin, das Hygienekonzept der Strandkorb-Konzerte lobte sie. Ein Mangel war ihr allerdings aufgefallen: Beim Catering gab es kein alkoholfreies Bier. Bifi und Brezel hatten Mutter und Tochter vorab online geordert, die Lebensmittel standen in einer Kühlbox neben ihrem Strandkorb bereit. Als „gut durchdacht“, lobte Astrid Donath die Organisation.

Zwei Besucherinnen durften mit auf die Bühne

„Wir wollen euch nicht nur musikalisch erreichen, wir wollen euch seelisch erreichen“, verkündete Rea Garvey von der Bühne. Ganz besonders erreichte er dann Gabi und Birgit aus Lübeck, zwei Besucherinnen, die der Sänger zufällig auswählte und für die Dauer einiger Lieder auf die Bühne holte. Dort mussten sie Masken tragen und auf einem Sofa am Rand sitzen, aber um diese Plätze hätten viele Zuschauer sie bestimmt beneidet.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was macht man, wenn man unverhofft neben einem berühmten Sänger mitten im Konzert auf der Bühne sitzt? Man filmt. „Mach ’mal das Handy runter, bitte. Du schaffst das“, Rea Garvey musste richtig eindringlich werden, damit die Aufmerksamkeit vom Smartphone in die Realität zurückkehrte. „Jeder glaubt dir, dass du hier warst“.